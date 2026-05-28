Sinnerja čaka precej neugoden nasprotnik

V moškem delu OP Francije bo drugi krog turnirja igral tudi Jannik Sinner, ki se je brez težav prebil skozi prvi krog. Kako se bo superiorni Italijan odrezal v drugem krogu, ko ga čaka precej neugoden nasprotnik.

Prvi igralec sveta Jannik Sinner je brez večjih težav opravil prvo oviro na Roland Garrosu, zdaj pa ga v drugem krogu čaka Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Italijan je v uvodnem krogu s 6:1, 6:3 in 6:4 odpravil Francoza Clémenta Taburja in še enkrat več pokazal, zakaj sodi med glavne favorite turnirja.

Tokrat ga čaka 24-letni Juan Manuel Cerundolo, trenutno 56. igralec sveta, potem ko je premagal Britanca Jacoba Fearnleyja. Argentinec sicer velja za zelo neugodnega igralca na pesku. Njegova najljubša podlaga je prav peščena, Roland Garros pa njegov najljubši turnir. To bo zanju drugi medsebojni dvoboj. Prvega je v Wimbledonu pred tremi leti dobil Sinner.

Kanadčan Felix Auger-Aliassime bo v drugem krogu igral proti Argentincu Romanu Andresu Burruchagu in je velik favorit v dvoboju.

Zanimivi dvoboji Jannik Sinner (Ita/1) - Juan Manuel Cerúndolo (Arg)

Arthur Rinderknech (Fra/22) - Matteo Berrettini (Ita)

Adolfo Daniel Vallejo (Par) - Moïse Kouamé (Fra)

Raphaël Collignon (Bel) - Ben Shelton (ZDA/5)

Francisco Cerúndolo (Arg/25) - Hugo Gaston (Fra)

Felix Auger-Aliassime (Kan/4) - Román Andrés Burruchaga (Arg)



