Roland Garros 2026 ni le športni spektakel, ampak tudi modni dogodek, na katerem tokrat ne blesti teniška igralka, temveč teniški igralec – Novak Đoković.

Odprto prvenstvo Francije se je komaj začelo, o teniškem zvezdniku Novaku Đokoviću pa že pišejo številne publikacije, tokrat predvsem zaradi modnih trenutkov, saj je slavni Srb znova dokazal, da zna združiti športno učinkovitost s prefinjenim občutkom za estetiko.

Modne kritike je navdušil že dva dni pred začetkom turnirja, ko mu je sponzor Lacoste pripravil posebno praznovanje 39. rojstnega dne. Za to priložnost je nosil elegantno in minimalistično opravo: kremno bele hlače z izrazito padajočim krojem in svetlo bež, rahlo svetlečo vetrovko z zadrgo, vse skupaj pa je dopolnil s klasičnimi belimi supergami in retro sončnimi očali.

Dan kasneje je sledilce presenetil z novo “oversized” vetrovko, ki je pozornost pritegnila predvsem zaradi posebnih detajlov in teksture, ki spominja na podlago teniškega igrišča Roland Garrosa. Jakni je piko na i dodal motiv volka na hrbtni strani, ki simbolizira moč, inteligenco in strateško razmišljanje, zasnovana pa je bila posebej za Đokovića.

Pod jakno je nosil preprost komplet oranžne majice in kratkih hlač, ki se je prav tako odlično ujemal z značilno peščeno podlago Roland Garrosa.

Včeraj pa je sledil še en modni trenutek, tokrat na ulicah Pariza, kjer je teniški as poziral v svetlo zelenem puloverju s polzadrgo sproščenega kroja in visokim ovratnikom, kombiniranem s črnimi ravnimi hlačami, ki so uravnotežile celoten videz. Opravo je zaokrožil s temnimi sončnimi očali in elegantno ročno uro.

Djokernole, kot ga poznajo sledilci na Instagramu, je tako ponovno pokazal, da tenis že dolgo ni več zgolj šport, temveč tudi priložnost za izjemne modne trenutke, ki pogosto pritegnejo skoraj toliko pozornosti kot sami dvoboji.

Njegove modne objave na Instagramu pritegnejo veliko pozornosti in prejmejo številne pohvale, kar dodatno potrjuje, da trend “tenniscore” še vedno prevladuej na družbenih omrežjih.