V sredo se bodo na teniškem OP Francije začeli dvoboji drugega kroga, kjer se obeta kar nekaj zanimivih dvobojev. Med drugim je že svoje delo dobro opravila Iga Swiatek, štirikratna zmagovalka tega turnirja, prav tako Elina Svitolina. Obe sta vknjižili zmago in se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. Je pa za veliko presenečenje poskrbela Julija Starodubceva, ko je domov poslala Jeleno Ribakino, drugo nosilko turnirja.

Iga Swiatek tudi letos v Parizu igra zelo dobro. Poljakinja je v prvem krogu Rolanda Garrosa povsem nadigrala Francesco Jones in ji prepustila le tri igre. V drugem krogu jo je čakala Čehinja Sara Bejlek in tudi njo gladko odpravila. Dvoboj se je končal z izidom 6:2 in 6:3. Tretja igralka sveta v francoski prestolnici znova lovi visoke cilje, saj je prav Pariz njen najljubši teren, kjer je do zdaj slavila že štirikrat.

Na osrednje igrišče sta stopili tudi Elina Svitolina in Kaitlin Quevedo. Prva je v ponedeljek v solzah spremljala zadnji dvoboj svojega moža Gaela Monfilsa, danes pa je gladko odpravila Španko Quevedo, potem ko jo je premagala z izidom 6:0 in 6:4. Elena

Julija Starodubceva Foto: Reuters

Julija Starodubceva: Ponosna sem nase, da sem lahko tako igrala

Kazahstanska teniška igralka Jelena Ribakina, ki je v uvodnem krogu odprtega prvenstva Francije v Parizu izločila Slovenko Veroniko Erjavec, je svojo pot na drugem grand slamu sezone tudi sama hitro končala. V 2. krogu jo je ugnala Ukrajinka Julija Starodubceva. Ribakina, zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije na začetku leta, je bila v Franciji druga nosilka, tokrat pa jo je s 3:6, 6:1 in 7:6 (4) izločila 55. igralka sveta iz Ukrajine.

"Če sem poštena, zelo težko ubesedim občutke. Zelo sem srečna," je povedala Starodubceva po svoji prvi zmagi proti igralki iz najboljše deseterice.

"Ponosna sem nase, da sem lahko tako igrala. Tretji niz je bil precej negotov, ampak na koncu sem opravila svoje delo," je dodala igralka, ki jo v naslednjem krogu čaka zmagovalka obračuna med 26. nosilko Američanko Hailey Baptiste in Kitajko Wang Xiyu.

Za Ribakino je to najzgodnejši izpad s turnirja WTA od Miamija 2025, Ukrajinka pa je že izenačila svoj največji uspeh na turnirjih za grand slam.

OP Francije, WTA, 4. dan, 2. krog::



Elina Svitolina (Ukr/7) - Kaitlin Quevedo (Špa) 6:0, 6:4;

Tamara Korpatsch (Nem) - Wang Xinyu (Kit/32) 6:2, 2:6, 6:3;

Peyton Stearns (ZDA) - Darja Snigur (Ukr) 6:4, 6:0;

Belinda Bencic (Švi/11) - Caty McNally (ZDA) 6:4, 6:0;

Viktorija Golubic (Švi) - Alycia Parks (ZDA) 6:2, 6:2;

Magda Linette (Pol) - Jelena Ostapenko (Lat/29) 6:2, 2:6, 6:2;

Iga Swiatek (Pol/3) - Sara Bejlek (Češ) 6:2, 6:3.

