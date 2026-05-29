Po velikem šoku na OP Francije, ko je presenetljivo izpadel Jannik Sinner, eden največjih favoritov za zmago na tem turnirju, se odpirajo nove, prav tako zanimive zgodbe, saj se je marsikateremu igralcu odprla pot do končne zmage. Med drugim tudi Novaku Đokoviću.

Še pred kratkim smo lahko brali in poslušali, da je moški tenis postal dolgočasen, saj naj bi bilo že vnaprej jasno, da se za velike zmage borita le dva igralca – Carlos Alcaraz in Jannik Sinner. Prvi je zaradi poškodbe odpovedal letošnji Pariz in mnogi so menili, da ima Italijan odprto avtocesto do svoje prve zmage na Rolandu Garrosu.

A še enkrat več se je pokazalo, kako nepredvidljiv je lahko šport. Že prej se je vedelo, da Sinnerju vroče in soparne razmere ne ustrezajo najbolje. To se je izkazalo v četrtek, ko je prvi nosilec turnirja popolnoma odpovedal. Dvoboj je imel pod nadzorom. V tretjem nizu, ko je že vodil s 5:1, je povsem popustil in se zaletel v zid. Juan Manuel Cerundolo je to izkoristil in zmagal po petih nizih s 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Tudi Novak Đoković bo imel veliko več možnosti za zgodovinsko zmago. Foto: Guliverimage

Priložnost za zimzelenega Srba

Novak Đoković, ki je prejšnji teden dopolnil 39 let in se je na zadnjih petih turnirjih za grand slam prebil vsaj do polfinala, je dobil veliko priložnost, da v svojo vitrino pospravi zgodovinsko, 25. lovoriko za grand slam.

Beograjčan, ki je na letošnjem OP Francije postavljen kot tretji nosilec, je ostal še edini igralec, ki ve, kaj je treba narediti za zmago na turnirjih za grand slam. Te izkušnje mu bodo v nadaljevanju turnirja še kako prav prišle. A zavedati se moramo, da Nole pri svojih zrelih športnih letih ni več najbolj svež. Tudi njega lahko zdelata vročina in napor, kar smo videli že v preteklih letih.

Resen preizkus ga čaka že v petek, ko ga v popoldanskih urah na osrednjem igrišču čaka dvoboj proti neugodnemu Brazilcu Joau Fonseci. Ta bo imel za seboj še glasne brazilske navijače, ki znajo na trenutke ustvariti skoraj nogometno vzdušje. Ob tem je treba poudariti še, da v tistih urah napovedujejo 34 stopinj Celzija.

John McEnroe Foto: Reuters

Nad Đokovićem je navdušen tudi legendarni John McEnroe, ki meni, da je Đokovićeva igra na zelo visoki ravni, ob tem pa se sprašuje: "Razložite mi, kako temu človeku to uspeva, ko med turnirji za grand slam praktično sploh ne igra? Potem pa pride na igrišče, kot da ni izpustil niti enega dvoboja. Vem, da mu drugi turnirji danes ne pomenijo več toliko, ampak mislim, da jih moraš vseeno igrati. No, njemu jih očitno ni treba."

Alexander Zverev Foto: Guliverimage

Lahko Zverevu končno uspe?

Alexander Zverev je do zdaj na pariškem pesku pokazal zelo dobro igro, saj je uvodna dva dvoboja dobil brez težav. Nemec že dolgo velja za igralca, ki nikakor ne more osvojiti turnirja za grand slam. Največjo priložnost je imel v finalu OP ZDA leta 2020, ko je proti Dominicu Thiemu zapravil vodstvo z 2:0 v nizih. Nato je izgubil še finala Rolanda Garrosa 2024 in OP Avstralije 2025, kar je zagotovo pustilo posledice.

A vseeno se ob razpletu, ki ga gledamo v Parizu, zdi, da ima na papirju lepo priložnost, da končno prekine dolgoletno čakanje na lovoriko s turnirjev velike četverice. Vseeno pa lahko rečemo, da je Novak Đoković še vedno eden najresnejših kandidatov za naslov … Morda pa bo prestižno lovoriko dvignil kdo tretji?

Preberite še: