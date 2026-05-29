Švicarska kolesarka Petra Stiasny, članica ekipe Human Powered Health, je manj kot mesec dni po največji zmagi v karieri hudo padla na treningu. Zmagovalka kraljevske etape La Vuelte Femenine s ciljem na slovitem Angliruju je na družbenih omrežjih sporočila, da je utrpela več resnih poškodb.

Štiriindvajsetletna Švicarka si je pri padcu na dveh mestih zlomila čeljust, poškodovala sluhovod in zlomila ramo. Zaradi poškodbe čeljusti je že prestala operacijo in se svojim navijačem javila iz bolniške postelje.

"Zdravstveno obvestilo z moje strani: prejšnji ponedeljek sem na treningu hudo padla. Posledice so dvojni zlom čeljusti, zlom v predelu sluhovoda in zlom rame. Na srečo so mi danes končno lahko operirali čeljust," je svojim sledilcem sporočila Stiasny.

To ni bil njen prvi padec v zadnjem obdobju. Že na svoji prvi dirki po La Vuelti, na Itzulii Women, je morala odstopiti zaradi poškodbe komolca, ki jo je prav tako utrpela pri padcu.

Za zdaj še ni znano, koliko časa bo odsotna iz tekmovalnega ritma. Njena ekipa Human Powered Health uradnega sporočila še ni objavila, se je pa oglasila pod njeno objavo in ji namenila spodbudne besede: "Vsi smo s tabo, Petra, naša borka."

"Pot nazaj bo dolga, a vrnila se bom močnejša," je napovedala Švicarka in ob tem v šali dodala, da so dobrodošli vsi recepti za juhe in smutije.

