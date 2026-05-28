Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
28. 5. 2026,
16.01

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Državni zbor predsednik DZ Aleš Hojs

Četrtek, 28. 5. 2026, 16.01

1 ura

Zoran Stevanović: Hojsa si ne bi želel za notranjega ministra

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Zoran Stevanović | Stevanović ne skriva, da ga zanima mesto ministra za notranje zadeve, prav tako je bil javno zelo kritičen do dela policije v času prejšnje vlade Janeza Janše, ko je ministrstvo vodil Aleš Hojs. | Foto STA

Stevanović ne skriva, da ga zanima mesto ministra za notranje zadeve, prav tako je bil javno zelo kritičen do dela policije v času prejšnje vlade Janeza Janše, ko je ministrstvo vodil Aleš Hojs.

Foto: STA

V pričakovanju liste ministrskih kandidatov bo predsednik Resni.ce in DZ Zoran Stevanović pozoren zlasti na to, kdo bo zasedel stolček notranjega ministra. Želel bi si, da to ne bi bil znova Aleš Hojs, pač pa človek, ki bi vzbujal zaupanje. Želi si tudi, da bi s SDS čim prej transparentno določili vsebine, ki jih bo Resni.ca podpirala.

Stevanović ne skriva, da ga zanima mesto ministra za notranje zadeve, prav tako je bil javno zelo kritičen do dela policije v času prejšnje vlade Janeza Janše, ko je ministrstvo vodil Aleš Hojs. Kot je povedal, je to področje, ki mu ogromno pomeni "in to je tudi eden od resorjev, ki mu bom tudi s pozicije poslanca in predsednika državnega zbora namenil ogromno pozornosti".

Ob tem pa je namignil, da "mogoče tudi ni naključje, zakaj lista ministrov še ni vložena". "Na čelu MNZ bo moral biti človek, ki ne bo sprožilec za kakršnekoli dodatne razprtije v javnosti in ki bo s svojo strokovnostjo in pojavnostjo vzbujal veliko zaupanje. In želel bi si, da bi bila lista ministrov taka, ki bo to omogočala," je dejal.

Na vprašanje, ali to pomeni, da bi Resni.ca lahko odtegnila podporo ministrski listi, če bi bil na njej Aleš Hojs kot vnovičen kandidat za notranjega ministra, pa je dejal le: "Jaz si tega ne bi želel."

Želi si, da bi nova koalicija strankam ponudila sporazume o morebitnem sodelovanju

Bi si pa po drugi strani želel, da bi nova koalicija preostalim strankam v DZ ponudila "eksaktne, odkrite sporazume o morebitnem sodelovanju". Ti bi lahko bili po njegovih besedah zasnovani podobno kot sodelovanje Levice z vlado Marjana Šarca ali pa partnerstva za razvoj, kot ga je SD pod Borutom Pahorjem v preteklosti že sklenila prav z Janševo vlado. S podpisom tega bi Resni.ca lahko pokazala, kje so točke, pri katerih želijo sodelovati, ter da za tem ne stoji politična trgovina, "da ni skrivnega sestajanja in ničesar, kar bi vzbujalo sume, da gre za neko zaroto", je prepričan.

Tako je tudi podporo Resni.ce dosedanjim predlogom koalicije pojasnil z besedami, da ne morejo nasprotovati predlogom, če ti sledijo programu njihove stranke oz. so "celo prekopirani iz našega programa". "Kako naj takega zakona ne podprem, če je del mojega programa, če sem o njem govoril štiri leta in če sem to obljubil svojim volivcem, pa tudi če pri njem kot podpisnik sodeluje bodisi SDS, NSi ali kdorkoli že," je vprašal.

Resni.ca je podprla tudi novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, četudi so nasprotovali vzpostavitvi dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja. Kot je pojasnil Stevanović, se sami zavzemajo za dostojen pokop vseh, "ta človečnost pa jim je pomenila bistveno več", zato so zakon podprli.

Če bodo predlagani zakoni dobri, jih bodo podprli

"Rdeča nit" za sodelovanje, ki si jo sami želijo v omenjenem sporazumu s koalicijo, pa so nizki davki, boj proti korupciji, ureditev zdravstva, povečevanje suverenizma in neposredne demokracije, je naštel. A po drugi strani priznava, da Resni.ca pri tem težko postavlja pogoje, če niso del koalicije. A če bodo predlagani zakoni dobri, jih bodo podprli. "Imam kar občutek, da so malo pragmatični in dejansko iščejo v našem programu tiste točke, kjer smo si sorodni, in določene zakone predlagajo še pred imenovanjem nove vlade," je dejal.

Izhodišča koalicijske pogodbe desnih strank je tako označil tudi za "skoraj dobeseden prepis" njihovega programa, celotne pa ni prebral, je zatrdil.

Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića
Novice Pri Stevanoviću se je vnel oster spopad
Zoran Stevanović in Nataša Pirc Musar
Novice Kaj sta se dogovorila Stevanović in Nataša Pirc Musar?
Resni.ca
Novice Resni.ca: nove podrobnosti o domnevnem podkupovanju poslancev
Zoran Stevanović Državni zbor predsednik DZ Aleš Hojs
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.