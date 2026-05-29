Zaveze je treba spoštovati, je v odzivu na v četrtek razkrito pismo generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja premierju Robertu Golobu, v katerem prvi mož zavezništva Sloveniji obtožuje manipuliranja s številkami pri izdatkih za obrambo, povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je poudarila, da gre pri tem za odgovornost več vlad.

"Naprej bi rada poudarila, da je to odgovornost že večih vlad. Mi smo že leta 2014 dali zavezo za dva odstotka in je, kot kažejo podatki, očitno nismo do danes izpolnili," je v današnji izjavi za Televizijo Slovenija (TVS) izpostavila vrhovna poveljnica slovenske vojske in dodala: "Zaveze je potrebno spoštovati, če vojsko imamo, jo moramo dobro opremiti."

Novo vlado je prosila, da se dobro pripravi na julijski vrh Nata v Ankari. "Tam bo verjetno ogromno vprašanj," je še povedala v odzivu na pismu, ki ga je na odhajajočega premierja Goloba naslovil Rutte in katerega vsebino je v četrtek razkril portal 24ur.

Očitki manipuliranja s številkami pri izdatkih za obrambo

Vodja zavezništva v njem Sloveniji očita manipuliranja s številkami pri izdatkih za obrambo ob oceni, da je slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). "Glede na odgovor vaše države (...) je bilo za leto 2025 navedeno znatno, 51-odstotno realno povečanje osnovnih obrambnih izdatkov Slovenije, s čimer je bila prvič izpolnjena smernica o dveh odstotkih za (obrambne) izdatke, in sicer v višini 2,01 BDP," je v pismu zapisal Rutte.

Pri tem je opozoril, da je bilo povišanje izdatkov glede na ocene njegovega osebja doseženo z vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov. Brez teh je Slovenija lani po njegovih besedah za osnovne obrambne izdatke namenila okoli 1,6 odstotka BDP.

Kateri projekti so sporni, iz pisma ni razvidno, v Golobovem kabinetu pa so v odzivu za 24ur zagotovili, da je vlada "za obrambo namenila najvišji obseg sredstev doslej in Slovenijo pripeljala do izpolnitve dolgoletne zaveze, da za obrambo nameni dva odstotka BDP" ter da "obstajajo različna stališča glede interpretacije strukture vlaganj".