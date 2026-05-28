Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
28. 5. 2026,
16.53

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vlada Janez Janša Janez Janša SDS NSi Demokrati ministri koalicija

Četrtek, 28. 5. 2026, 16.53

8 minut

Koalicijske stranke o kandidatih za ministre: kdo bo zasedel stolčke?

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Podpis koalicijske pogodbe, SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati | Glede na zakon o vladi bo v ekipi Janeza Janše 15 ministrov. | Foto Facebook/Demokrati

Glede na zakon o vladi bo v ekipi Janeza Janše 15 ministrov.

Foto: Facebook/Demokrati

Vse koalicijske stranke SDS, NSi in Demokrati so za danes sklicale izvršilne odbore, na katerih bodo potrjevale ministrske kandidate iz svojih kvot. Janez Janša, ki je bil izvoljen za novega mandatarja, bi tako lahko ministrsko listo v državni zbor vložil že jutri. Uradno imena ministrov še niso znana, v javnosti pa že nekaj časa krožijo informacije, kdo bi lahko zasedel ministrske stolčke. Svoje kandidate so medtem že potrdili v stranki Demokrati Anžeta Logarja.

Glede na zakon o vladi bo v ekipi Janeza Janše 15 ministrov. SDS naj bi jih pripadlo sedem, Demokratom trije, trojčku NSi, SLS in Fokus pa pet. Od tega naj bi NSi vodila tri ministrstva, SLS in Fokus pa vsak po eno.

Trenja zaradi Tine Bregant?

Kdo bi lahko prevzel posamezna ministrstva, se v javnosti ugiba že dalj časa. Pri Demokratih ter trojčku NSi, SLS in Fokus posebnih presenečenj ne gre pričakovati, zapletlo naj bi se le pri morebitni kandidatki Tini Bregant, sicer predsednici SLS.

Demokrati so že potrdili, da so njihovi ministrski kandidati Anže Logar (gospodarstvo in delo), Tadej Ostrc (zdravstvo) in Mihael Zupančič (pravosodje). V NSi na ministrskih mestih vidijo Jerneja Vrtovca (infrastruktura in energetika), Valentina Hajdinjaka (obramba) in Janeza Ciglerja Kralja (kmetijstvo ali demografija), Fokus pa naj bi za ministrico predlagal Moniko Kirbiš Rojs (kohezija).

Kateri resor bo prevzel Cigler Kralj, naj bi bilo odvisno od stranke SLS, do trenj naj bi prihajalo predvsem zaradi kandidatke Tine Bregant, na katero naj bi Janša "vložil veto", poroča več medijev.

Pri SDS pa so ministrska imena za zdaj še uganka, znano je le, da naj bi vodenje ministrstva za finance znova prevzel Andrej Šircelj, ki je bil finančni minister že v prejšnji Janševi vladi. Po nekaterih informacijah naj bi v vlado odšlo več poslancev.

Janša, ki so ga poslanci z 51 glasovi za in 36 proti, prejšnji teden potrdili za novega mandatarja, ima čas za imenovanje nove vlade do 5. junija. Takrat namreč poteče 15-dnevni rok. Že pred potrditvijo pa je prvak SDS dejal, da bi novo vlado lahko dobili v prvem tednu junija.
Zoran Stevanović
Novice Stevanović razkril, koga si ne bi želel za notranjega ministra
Rusko veleposlaništvo v Ljubljani
Novice Slovenija na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov
Janez Janša
Novice Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji
vlada Janez Janša Janez Janša SDS NSi Demokrati ministri koalicija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.