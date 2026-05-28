Vse koalicijske stranke SDS, NSi in Demokrati so za danes sklicale izvršilne odbore, na katerih bodo potrjevale ministrske kandidate iz svojih kvot. Janez Janša, ki je bil izvoljen za novega mandatarja , bi tako lahko ministrsko listo v državni zbor vložil že jutri. Uradno imena ministrov še niso znana, v javnosti pa že nekaj časa krožijo informacije, kdo bi lahko zasedel ministrske stolčke. Svoje kandidate so medtem že potrdili v stranki Demokrati Anžeta Logarja.

Glede na zakon o vladi bo v ekipi Janeza Janše 15 ministrov. SDS naj bi jih pripadlo sedem, Demokratom trije, trojčku NSi, SLS in Fokus pa pet. Od tega naj bi NSi vodila tri ministrstva, SLS in Fokus pa vsak po eno.

Trenja zaradi Tine Bregant?

Kdo bi lahko prevzel posamezna ministrstva, se v javnosti ugiba že dalj časa. Pri Demokratih ter trojčku NSi, SLS in Fokus posebnih presenečenj ne gre pričakovati, zapletlo naj bi se le pri morebitni kandidatki Tini Bregant, sicer predsednici SLS.

Demokrati so že potrdili, da so njihovi ministrski kandidati Anže Logar (gospodarstvo in delo), Tadej Ostrc (zdravstvo) in Mihael Zupančič (pravosodje). V NSi na ministrskih mestih vidijo Jerneja Vrtovca (infrastruktura in energetika), Valentina Hajdinjaka (obramba) in Janeza Ciglerja Kralja (kmetijstvo ali demografija), Fokus pa naj bi za ministrico predlagal Moniko Kirbiš Rojs (kohezija).

Kateri resor bo prevzel Cigler Kralj, naj bi bilo odvisno od stranke SLS, do trenj naj bi prihajalo predvsem zaradi kandidatke Tine Bregant, na katero naj bi Janša "vložil veto", poroča več medijev.

Pri SDS pa so ministrska imena za zdaj še uganka, znano je le, da naj bi vodenje ministrstva za finance znova prevzel Andrej Šircelj, ki je bil finančni minister že v prejšnji Janševi vladi. Po nekaterih informacijah naj bi v vlado odšlo več poslancev.