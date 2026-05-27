V moškem delu OP Francije se začenjajo dvoboji drugega kroga. Pri Novaku Đokoviću se je obetal pravi francoski pekel in to so gledalci tudi dobili. Na koncu je Nole po štirih nizih vendarle premagal domačina Valentin Royerja. Tretji krog na večernem dvoboju lovi tudi Alexander Zverev, drugi nosilec turnirja.

Novak Đoković se je po več kot treh urah le prebil v tretji krog Roland Garrosa. Srb je s 6:3, 6:2, 6:7 (9), 6:3 premagal domačina Valentin Royer, ki je predvsem v tretjem nizu pošteno namučil 24-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam. Srb je imel v tretjem nizu celo zaključno žogico, a je Royer ob huronski podpori domačih navijačev izsilil četrti niz. Tam je Nole vendarle pokazal svoje izkušnje in prišel do zaslužene zmage. Za Đokovića je bila to že 30. zaporedna zmaga proti francoskim igralcem.

Foto: Reuters

Kot da bi bil že dva tedna v Parizu

Đokovič je po dvoboju priznal, da je bila to zanj zelo pomembna zmaga, saj so bile razmere na igrišču zelo zahtevne. "V tretjem nizu je našel svojo igro. Serviral sem za zmago, dvakrat imel prednost breaka, na koncu pa smo gledali dolg dvoboj z veliko zahtevnimi točkami. Upam, da do konca turnirja ne bom več igral proti francoskemu igralcu. Dva dvoboja sem že odigral, pa imam občutek, kot da sem tukaj že dva tedna," je bil na igrišču izviren Đoković, ki je še dejal, da je zelo pomemben, da se boriš za vsako točko

OP Francije, ATP, 4. dan, 2. krog:



Alex De Minaur (Avs/8) bat Alexander Blockx (Bel) - brez boja;

Andrej Rubljov (Rus/11) - Camilo Ugo (Arg) 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (5);

Thiago Tirante (Arg) - Alejandro Davidovich (Špa/21) 4:6, 7:6 (4), 6:1, 6:3;

Karen Hačanov (Rus/13) - Marco Trungelliti (Arg) 7:6 (5), 5:7, 6:1, 7:6 (4);

Jesper de Jong (Niz) - Federico Cina (Ita) 6:3, 6:1, 6:3;

Jakub Menšik (Češ/26) - Mariano Navone (Arg) 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (11);

Pablo Carreno Busta (Špa) - Thanasi Kokkinakis (Avs) 7:5, 4:6, 1:0 predaja;

Nuno Borges (Por) - Miomir Kecmanovic (Srb) 3:6, 6:2, 6:1, 6:2;

Novak Đokovic (Srb/3) - Valentin Royer (Fra) 6:3, 6:2, 6:7 (7), 6:3;

Rafael Jodar (Špa/27) - James Duckworth (Avs) 6:1, 6:7 (5), 6:4, 7:5;

Alex Michelsen (ZDA) - Nishesh Basavareddy (ZDA) 7:6 (5), 6:3, 3:6, 6:3;

Quentin Halys (Fra) - Ugo Humbert (Fra/32) 6:4, 7:6 (4), 7:6 (8);

Joao Fonseca (Bra/28) - Dino Prizmic (Hrv) 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2;