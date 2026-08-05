Alexandra Eala je že pri 13 letih odšla na Majorko, kjer je spisala zgodbo o uspehu. Danes 21-letna teniška igralka ni osvojila le prvega turnirja WTA, ampak je sprožila pravo teniško evforijo na Filipinih, kjer so jo razglasili za novo narodno junakinjo.

Alexandra Eala je zadnji konec tedna na močnem turnirju v Washingtonu osvojila veliko zmago. Na poti do svoje prve lovorike na turnirjih serije WTA je premagala velika imena ženskega tenisa: olimpijsko prvakinjo Zheng Qinwen, branilko naslova Leylah Fernandez, drugo nosilko Elino Svitolino, štirikratno zmagovalko turnirjev za grand slam Naomi Osaka in v finalu še tretjo igralko sveta Jessico Pegulo.

Pri 13 letih je Manilo zamenjala za Majorko

Njena zgodba se je začela v njenem domačem kraju, v Manili, kjer je ure in ure preživela na teniškem igrišču. Kot je sama dejala, je že zelo kmalu verjela, da lahko postane profesionalna teniška igralka. Prvič je lopar prijela v roke pri štirih letih, njen prvi trener pa je bil njen dedek. Prav z njim je zgradila prave teniške temelje, ob vsem tem pa je ostala osredotočena in prizemljena.

Ko je bila stara le 13 let, so se odločili, da zapusti Filipine in začne trenirati na akademiji Rafaela Nadala v Španiji, kjer letos trenira tudi Žiga Šeško, trenutno največji up slovenskega tenisa. Na začetku ji ni bilo lahko, a je pozneje akademija postala njen novi dom. Navadila se je na novo okolje in tam našla svoje mesto. Njeni trenerji so večkrat poudarjali, da ni izstopala le zaradi talenta, ampak predvsem zaradi discipline, delovne etike in pripravljenosti na učenje.

Zunaj igrišča se najbolje počuti v krogu družine in svojih najbližjih. Kadarkoli se vrne v Manilo, se najbolj veseli druženja z domačimi, uživa v gledanju filmov, naročanju hrane in preživljanju sproščujočih popoldnevov.

Alexandra Eala je blestela že v letošnjem Wimbledonu, ko se je prebila do četrtega kroga.

Zadnji konec tedna je mlada teniška igralka na Filipinih sprožila pravo teniško evforijo. Postala je namreč prva igralka s Filipinov, ki je osvojila zmago v posamični konkurenci na turnirju serije WTA.

Ob njeni zmagi se je oglasil tudi filipinski predsednik Ferdinand Marcos. Ta je v torek na družbenih omrežjih objavil sporočilo, v katerem je Eali čestital za še en zgodovinski dosežek in jo tudi sprejel v palači Malacañang v Manili.

Na Filipinih tenis nikoli ni bil med najbolj priljubljenimi športi. Pred tem so večinoma spremljali košarko, biljard in boks. Zdaj se je temu seznamu pridružil še tenis. Po tem zgodovinskem uspehu mediji poročajo o pravem teniškem razcvetu, klubi pa opažajo povečano zanimanje otrok za tenis. Eala je večkrat poudarila, da si želi, da bi tenis postal dostopen tudi otrokom iz manj premožnih družin.

Po evforiji jo že čaka Montreal

Alexandra Eala prav veliko časa za proslavljanje ni imela, saj že ta teden igra na močnem turnirju v Montrealu, kjer so prisotne najboljše igralke. Med njimi je tudi Arina Sabalenka, trenutno prva igralka sveta. Filipinka, ki je trenutno 20. igralka sveta, je v prvem krogu prosta, v drugem krogu pa jo čaka Američanka Alycia Parks.

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