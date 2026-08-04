Torek, 4. 8. 2026, 22.30
1 ura, 20 minut
Teniški globus, 4. avgust
Denis Shapovalov že v prvem krogu končal domači masters
Teniška karavana je v Kanadi, kjer sta se začela močna turnirja v Torontu in Montrealu. Denis Shapovalov je domači masters po predaji že končal. V drugem krogu je izpadla Hrvatica Donna Vekić.
1. krog:
Valentin Royer (Fra) - Pablo Carreno Busta (Špa) 1:6, 7:5, 6:2;
Thiago Tirante (Arg) - Duncan Chan (Kan) 6:3, 1:6, 7:6 (3);
Hubert Hurkacz (Pol) - Marcos Giron (ZDA) 7:5, 4:6, 6:2;
Jacob Fearnley (VBr) - Adrian Mannarino (Fra) 7:6 (3), 6:4;
Stefanos Cicipas (Grč) - Martin Damm Jr. (ZDA) 6:4, 6:4;
Sebastian Baez (Arg) - Mattia Bellucci (Ita) 7:5, 6:3;
Jenson Brooksby (ZDA) - Adam Walton (Avs) 6:3, 6:4;
Zachary Svajda (ZDA) - Denis Shapovalov (Kan) 4:6, 6:4, 3:0 - predaja;
Toronto, WTA 1000 (6,32 milijona evrov):
2. krog:
Jekaterina Aleksandrova (Rus/16) - María Camila Osorio (Kol) 6:3, 7:6 (4);
Viktorija Golubic (Švi) - Donna Vekić (Hrv/31) 5:7, 6:2, 6:3;
Elina Svitolina (Ukr/9) - Jessica Bouzas (Špa) 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4;
Iga Swiatek (Pol/7) - Sara Bejlek (Češ) 6:0, 6:3.