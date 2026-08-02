Ruska najstnica presenetila z naslovom v Memphisu

Komaj 16-letna ruska teniška igralka Kristina Ljutova je zmagovalka turnirja WTA 250 v ameriškem Memphisu. V finalu turnirja z nagradnim skladom 250.000 evrov je bila boljša od Čehinje Darje Vidmanove z 1:6, 6:1 in 6:3.

Mlada Moskovčanka Kristina Liutova, trenutno 229. igralka na jakostni lestvici, je najmlajša igralka, ki je igrala v finalu WTA po Američanki Coco Gauff leta 2019. Svoje "čudežno potovanje", kot je sama označila turnir v Memphisu, je končala z velikim zmagoslavjem, po dveh urah in minuti bila boljša od 23-letne Čehinje Darje Vidmanove, ki je prav tako prvič nastopila v finalu turnirja WTA 250.

Memphis, WTA 250 (250.000 evrov):



Finale:

Kristina Ljutova (Rus) - Darja Vidmanova (Češ) 1:6, 6:1, 6:3.