To ni nekaj, s čimer moraš živeti.

Kolikokrat ste že občutile pekoč občutek med uriniranjem, neprijetno tiščanje na vodo ali nelagodje po spolnem odnosu in si rekle, da bo že minilo? Težave z mehurjem in sečili so med ženskami zelo pogoste, vendar jih mnoge še vedno sprejemajo kot nekaj običajnega. V resnici pa ponavljajoča se vnetja niso nekaj, s čimer bi se bilo treba preprosto sprijazniti.

Ženske smo zaradi svoje anatomije bolj dovzetne za težave z mehurjem, zato ni presenetljivo, da se z njimi vsaj enkrat v življenju sreča velik delež žensk. Še več, pri številnih se neprijetni simptomi po prvem vnetju čez čas ponovno pojavijo in lahko postanejo kronična nevšečnost. Prav zato strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo pomen preventive in redne podpore zdravju sečil, še preden se težave znova razvijejo.

Foto: Eko Škrnicl Ena od možnosti za vsakodnevno preventivno podporo je tudi HerV, prehransko dopolnilo z D-manozo, brusnico, izvlečkom vednozelenega gornika (Uva-ursi) ter vitaminoma C in B6, ki je namenjen ženskam, ki želijo dolgoročno poskrbeti za naravno podporo pri ohranjanju občutka udobja v predelu mehurja in urogenitalnega predela. Namesto da ukrepamo šele takrat, ko se pojavijo neprijetni simptomi, vse več žensk svojo rutino dopolnjuje s preprostimi preventivnimi navadami.

Zakaj se težave z mehurjem tako rade vračajo?

Če se vam zdi, da se težave z mehurjem vedno znova vračajo ravno takrat, ko mislite, da ste jih že premagale, niste edine. Ponavljajoča se vnetja mehurja sodijo med najpogostejše zdravstvene težave žensk. Razlog za to je predvsem ženska anatomija. Sečnica je namreč krajša kot pri moških, zato imajo bakterije precej lažjo pot do mehurja.

Najpogostejši povzročitelj je bakterija Escherichia coli (E. coli), ki je sicer normalen prebivalec našega črevesja. Do sečil lahko zaide na različne načine, na primer po spolnem odnosu ali zaradi prenosa bakterij iz okolice zadnjika. Ko pride v mehur, se s posebnimi izrastki pritrdi na njegovo steno, zato je organizem pogosto ne more odstraniti zgolj z večjim vnosom tekočine. Če obrambni sistem ni dovolj učinkovit, se bakterije lahko hitro razmnožijo in povzročijo novo vnetje.

Težava je tudi v tem, da mehur po prebolelem vnetju potrebuje čas, da si popolnoma opomore. Če se nova okužba pojavi še pred popolno obnovo sluznice, lahko hitro nastane začaran krog ponavljajočih se težav. Prav zato strokovnjaki vse več pozornosti namenjajo preventivi in redni podpori zdravju mehurja, tudi takrat, ko simptomov ni. Cilj namreč ni le lajšanje težav, ko se pojavijo, temveč zmanjševanje možnosti, da bi se sploh ponovile.

Foto: Eko Škrnicl

Ali prepoznate katerega od teh znakov? Če ste se prepoznali v eni ali več spodnjih situacijah, je morda čas, da zdravju svojega mehurja namenite nekoliko več pozornosti. Med uriniranjem pogosto občutite pekoč ali ščemeč občutek.

Po spolnem odnosu se pri vas večkrat pojavi neprijeten občutek v mehurju ali sečnici.

Pogosto vas skrbi, da ne boste pravočasno prišli do stranišča.

Želite preventivno poskrbeti za podpodro zdravju svojega mehurja in urogenitalnega predela.

Želite si daljših obdobij brez neprijetnega ščemenja, pekočega občutka ali drugih ponavljajočih se težav. Poletna ugodnost: ob uporabi kode SIOL15 prejmete dodatnih 15 odstotkov popusta.

Foto: Eko Škrnicl

Ko se težave z mehurjem ponavljajo, večina žensk ukrepa šele ob prvih znakih pekočega občutka ali pogostega siljenja na vodo. A prav preventiva je tista, ki lahko dolgoročno naredi največjo razliko. Dovolj tekočine, redno praznjenje mehurja, skrb za intimno higieno in pravočasna menjava mokrih kopalk ali športnih oblačil so navade, s katerimi lahko zmanjšamo tveganje za razvoj težav.

Vse več žensk svojo vsakodnevno rutino dopolnjuje tudi s prehranskimi dopolnili, namenjenimi podpori zdravju sečil. Med njimi je HerV, prehransko dopolnilo v prahu, ki ga preprosto zmešamo z vodo in ga priporočajo za redno preventivno uporabo vsak drugi dan pred obrokom. Namenjen je ženskam, ki se pogosto srečujejo z neprijetnimi občutki med uriniranjem, občutljivostjo po spolnih odnosih ali želijo dolgoročno podpreti zdravje mehurja in celotnega urogenitalnega predela.

Posebnost napitka je, da združuje več skrbno izbranih sestavin z različnimi mehanizmi delovanja. Medtem ko nekatere podpirajo naravno zaščito mehurja pred bakterijami, druge prispevajo k normalnemu delovanju imunskega sistema in splošnemu dobremu počutju. Prav kombinacija teh sestavin predstavlja osnovo njegovega preventivnega delovanja, ki ga podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.

Da preventiva ni nujno zapletena, ampak lahko postane del vsakodnevne rutine, poudarja tudi Jasna Žaler, ki je HerV vključila v svojo nego intimnega zdravja:

"A smo res sprejele, da je nelagodje tam spodaj nekaj normalnega? Pekoč občutek, srbenje, stalna potreba po lulanju … da, pogosto – ampak to še ne pomeni, da mora biti del našega vsakdana. Jaz sem v svojo rutino vključila HerV. Preprost napitek, ki podpira zdravje mehurja in intimnega predela."

Jasna Žaler Foto: Eko Škrnicl

Pet sestavin, ki delujejo vsaka na svojem področju Učinkovitost prehranskega dopolnila ni odvisna le od posamezne sestavine, temveč predvsem od tega, kako se te med seboj dopolnjujejo. HerV združuje pet ključnih sestavin, ki z različnimi mehanizmi podpirajo zdravje mehurja, sečil in imunskega sistema. D-manoza in brusnica – preverjena dvojica za podporo zdravju mehurja D-manoza in brusnica sta med najbolj poznanimi naravnimi sestavinami za podporo zdravju sečil. Njuna prednost je, da delujeta na različna načina in se pri svojem delovanju dopolnjujeta. Bakterijam, predvsem bakteriji E. coli, otežujeta oprijem na steno mehurja in podpirata njihovo naravno izločanje iz telesa. Prav zato ju pogosto priporočajo kot del preventivne skrbi pri podpori zdravega mehurja. Foto: Eko Škrnicl Izvleček vednozelenega gornika (Uva-ursi) – tradicionalna podpora sečilom Izvleček listov vednozelenega gornika oziroma Uva-ursi vsebuje arbutin, ki se v telesu pretvori v spojino z blagim antiseptičnim učinkom na sečila. Rastlina se že dolgo uporablja kot naravna podpora pri neprijetnih občutkih med uriniranjem in za ohranjanje zdravega ravnovesja v sečilih. Vitamin C – več kot le podpora imunskemu sistemu Vitamin C je najbolj znan po svoji vlogi pri normalnem delovanju imunskega sistema, vendar ima pomembno nalogo tudi pri zdravju mehurja. Prispeva namreč k nekoliko bolj kislemu urinu, kar ustvarja manj ugodno okolje za razmnoževanje bakterij. Tako poleg podpore obrambnemu sistemu prispeva tudi k vsakodnevni preventivni skrbi za zdravje sečil. Vitamin B6 – podpora energiji in hormonskemu ravnovesju Vitamin B6 sodeluje pri normalnem delovanju imunskega sistema, prispeva k zmanjševanju utrujenosti ter podpira hormonsko ravnovesje. Ker hormonske spremembe vplivajo tudi na zdravje urogenitalnega predela, predstavlja pomemben del celostne formule HerV. Ta kombinacija sestavin omogoča večplasten pristop k podpori zdravju mehurja, od zmanjševanja možnosti za oprijem bakterij do podpore imunskemu sistemu in splošnemu dobremu počutju. Prav zato je HerV zasnovan predvsem kot prehransko dopolnilo za redno preventivno uporabo in dolgoročno skrb za zdravje sečil.

Kaj lahko pričakujemo ob redni uporabi?

Foto: Eko Škrnicl Pri prehranskih dopolnilih je pomembno vedeti, da niso namenjena hitrim rešitvam čez noč. Njihov namen je predvsem dolgoročna podpora organizmu, zato je pri doseganju želenih učinkov ključna redna uporaba. Tudi pri družinskem podjetju BIO PAK, ki izdeluje prehransko dopolnilo HerV, priporočajo, da prehransko dopolnilo postane del vsakodnevne preventivne rutine.

Uporabnice ob redni uporabi postopoma opazijo naslednje spremembe:

Po prvih odmerkih se lahko zmanjšata pekoč občutek in nelagodje med uriniranjem.

se lahko zmanjšata pekoč občutek in nelagodje med uriniranjem. Po nekaj dneh redne uporabe se lahko zmanjša občutek pogostega siljenja na vodo, hkrati pa se številne ženske počutijo bolj sproščene pri vsakodnevnih opravilih.

se lahko zmanjša občutek pogostega siljenja na vodo, hkrati pa se številne ženske počutijo bolj sproščene pri vsakodnevnih opravilih. Po od dveh do treh tednih so cilj predvsem dolgoročnejša podpora naravni obrambi mehurja in daljša obdobja brez neprijetnih občutkov.

so cilj predvsem dolgoročnejša podpora naravni obrambi mehurja in daljša obdobja brez neprijetnih občutkov. Ob dolgotrajni uporabi pa je poudarek predvsem na preventivi, redni podpori zdravju mehurja in urogenitalnega predela ter zmanjševanju možnosti za ponavljajoče se težave.

Kot poudarjajo pri Eko Škrniclu, je bistvo predvsem v doslednosti. Tako kot za številne druge vidike zdravja tudi za zdravje mehurja največ naredimo takrat, ko zanj skrbimo redno in ne šele ob prvih znakih težav.

Prav poleti, ko več časa preživimo v mokrih kopalkah, na potovanjih ali ob morju, številne ženske posvečajo še več pozornosti preventivni skrbi za zdravje mehurja. Na to opozarja tudi Rebeka Dremelj:

"Mokre kopalke, sonce, morje … in žal pri mnogih tudi težave z mehurjem. Zato je tu HerV, novost iz Eko škrnicla, za podporo ženskemu intimnemu in urinarnemu zdravju. Ker je veliko lepše zbirati spomine kot iskati najbližjo lekarno. Priporočam! Rebeka."

Rebeka Dremelj Foto: Eko Škrnicl

Zakaj bi čakale, da postane težava del vsakdana?

Za blagovno znamko HerV stoji Petra Kordež, vodja družinskega podjetja Eko Škrnicl, ki poudarja, da je bila želja po razvoju izdelka predvsem odgovor na težave, s katerimi se srečuje veliko žensk. Pogosto se namreč zgodi, da o intimnem zdravju spregovorimo šele takrat, ko nas nekaj zaboli ali začne močno motiti, veliko redkeje pa razmišljamo o tem, kako bi zanj skrbele preventivno.

Prav zato pri Eko Škrniclu želijo odpirati prostor za bolj sproščen in iskren pogovor o ženskem intimnem zdravju. O tem, da občutki nelagodja, ponavljajoča se vnetja, suhost ali druge težave niso nekaj, o čemer bi bilo treba molčati ali jih sprejemati kot neizogiben del življenja. Po njihovem mnenju je skrb za intimno zdravje ena od oblik skrbi zase, zato si zasluži enako pozornost kot vsi drugi vidiki dobrega počutja.

S to filozofijo razvijajo tudi svoje izdelke, in sicer v sodelovanju z živilskimi tehnologi, prehranskimi svetovalci in raziskovalci. Prehranska dopolnila blagovne znamke Carnium Botanicals nastajajo v družinskem podjetju BIO PAK, kjer proizvodnja poteka v tehnološko naprednem in nadzorovanem okolju, formulacije pa so pred uvedbo ustrezno preverjene in pri nekaterih tudi klinično raziskane.

Foto: Eko Škrnicl

Foto: Eko Škrnicl

Priporočamo nakup kompleta:

Foto: Eko Škrnicl

Pet vsakodnevnih navad za podporo zdravju mehurja

Težav z mehurjem ni mogoče vedno preprečiti, lahko pa z nekaj preprostimi navadami zmanjšamo možnost, da se ponavljajo.