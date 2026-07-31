Policija prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin torkovega dogodka na kopališču v Moravskih Toplicah, v katerem se je poškodoval otrok. Posebej pa prosijo, da se oglasi ženska, ki je bila neposredno udeležena v trku z otrokom, saj bi njene informacije lahko pomembno pripomogle k razjasnitvi vseh okoliščin dogodka, so danes sporočili s policije.

Na Policijski upravi Murska Sobota pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o dogodku na kopališču, da jim to sporočijo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Pokličejo lahko tudi policijsko postajo Murska Sobota na številko 02 522 44 00 ali se osebno oglasijo na policijski postaji Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 11, Murska Sobota.

Otrok je bil v bazenu s tobogani, pri trku se je huje poškodoval

O poškodbi otroka so policijo v torek obvestili iz urgentnega centra Splošne bolnišnice Murska Sobota. Z do zdaj zbranimi obvestili in po ogledu kraja dogodka so ugotovili, da je otrok bil v bazenu s tobogani. V trenutku, ko je po toboganu drsela druga oseba, je otrok zaplaval proti iztočnemu delu tobogana, kjer se je zgodil trk. Pri tem se je huje poškodoval. Otroka so odpeljali v bolnišnico in ni v smrtni nevarnosti, so navedli na policijski upravi.

Policija še naprej zbira obvestila

Po navedbah policije dozdajšnje ugotovitve ne kažejo, da bi bile poškodbe posledica kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo po koncu preiskave obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Na bazenih in urejenih naravnih kopališčih se je treba ravnati po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču, opozarjajo na policiji. Upoštevati je treba odredbe in navodila reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču kot tudi postavljene oznake z opozorili za kopalce, dodajajo na policiji.