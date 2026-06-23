Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih odsekih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki bodo med 12. in 19. uro veljale do 2. julija. Posledično bodo nastajale zamude na območju celotne države, so opozorili v družbi.

Omejitve hitrosti, ki so jih zagnali v ponedeljek, so v veljavi na odsekih Dobova-Zidani Most-Ljubljana, Ljubljana-Kranj-Jesenice, Celje-Velenje, Stranje-Grobelno/Imeno, Logatec-Sežana, Divača-Koper, Pivka-Ilirska Bistrica, Jesenice-Sežana in Prvačina-Ajdovščina.

"Zaradi navedenega izrednega stanja bodo nastajale zamude v potniškem prometu na območju celotne Slovenije. Zagotavljanje varnosti vseh udeležencev železniškega prometa je na prvem mestu," so odločitev za ukrep utemeljili na Slovenskih železnicah.

Informacije glede zamud in stanja v prometu so potnikom na voljo na telefonski številki na 080 81 11, na spletni strani potniski.sz/info ter na prodajnih mestih in v vlakih. Uporabniki lahko brezplačne informacije dobijo tudi preko sporočil sms, na katera se lahko prijavijo na portalu Moj vlak.