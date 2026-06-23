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Avtorji:
B. G., STA

Torek,
23. 6. 2026,
16.11

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Slovenske železnice vročina preventiva omejitev hitrosti

Torek, 23. 6. 2026, 16.11

28 minut

Slovenske železnice ob vročini s preventivnimi omejitvami hitrosti vlakov

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
železnica, tiri | Foto Daniel Novakovič/STA

Foto: Daniel Novakovič/STA

Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih odsekih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki bodo med 12. in 19. uro veljale do 2. julija. Posledično bodo nastajale zamude na območju celotne države, so opozorili v družbi.

Omejitve hitrosti, ki so jih zagnali v ponedeljek, so v veljavi na odsekih Dobova-Zidani Most-Ljubljana, Ljubljana-Kranj-Jesenice, Celje-Velenje, Stranje-Grobelno/Imeno, Logatec-Sežana, Divača-Koper, Pivka-Ilirska Bistrica, Jesenice-Sežana in Prvačina-Ajdovščina.

"Zaradi navedenega izrednega stanja bodo nastajale zamude v potniškem prometu na območju celotne Slovenije. Zagotavljanje varnosti vseh udeležencev železniškega prometa je na prvem mestu," so odločitev za ukrep utemeljili na Slovenskih železnicah.

Informacije glede zamud in stanja v prometu so potnikom na voljo na telefonski številki na 080 81 11, na spletni strani potniski.sz/info ter na prodajnih mestih in v vlakih. Uporabniki lahko brezplačne informacije dobijo tudi preko sporočil sms, na katera se lahko prijavijo na portalu Moj vlak.

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