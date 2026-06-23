Danes okoli 35 stopinj Celzija, a prihaja še hujša vročina

Pred nami je še en vroč dan s temperaturami okoli 35 stopinj Celzija na Goriškem in v Vipavski dolini, drug po državi pa bodo termometri kazali kakšno stopinjo manj. Agencija za okolje (Arso) je zaradi velike toplotne obremenitve za jugozahodni del države izdala oranžno opozorilo, povsod drugje velja rumeno opozorilo. Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala in kot pravijo na Arsu, bodo opozorilo po pričakovanju morali zaostrovati.

Tako kot smo že vajeni, so tudi včeraj popoldne posamezne dele države zajela neurja z močnim vetrom in udari strel, ponekod pa je padala tudi toča. Padavine so do jutra ponehale in pred nami je pretežno jasen in vroč dan. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini se bo živo srebro povzpelo do okoli 35 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najbolj vroče bo na Primorskem in v večjih mestih. Za jugozahodni del države zato velja oranžno opozorilo, preostali del pa je obarvan z rumeno.

Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte, napovedujejo na Arsu.

Dobro jutro, danes in jutri bo sončno in vroče. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. pic.twitter.com/anIu5yRSMn — ARSO vreme (@meteoSI) June 23, 2026

Od četrtka naprej se bo vročina stopnjevala

Sredino jutro bo ponekod oblačno, čez dan se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta.

Od četrtka do nedelje lahko pričakujemo obdobje suhe vročine, saj bo nad naše kraje dotekal sicer vroč, a precej bolj suh zrak. Kot pojasnijo na Arsu, to pomeni, da bodo jutra lahko za spoznanje bolj sveža, popoldnevi pa vse bolj vroči.

V drugi polovici tedna bo tako najvišja dnevna temperatura na Primorskem presegala 35 stopinj Celzija, v notranjosti države pa ne bo bistveno manj vroče. Kot pravijo na Arsu, bodo stopnjo vremenskih opozoril po pričakovanju morali zaostrovati.