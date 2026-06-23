Peklenski vročinski val zajel Evropo, v Franciji med kopanjem utonilo 40 ljudi

Evropa se sooča z enim najhujših vročinskih valov v zadnjih letih. V Franciji, kjer so temperature presegle 40 stopinj Celzija, je za več kot polovico države razglašen rdeč alarm. Konec tedna je po vsej državi utonilo 40 ljudi, ki so se skušali hladiti na nenadzorovanih območjih, kot so jezera in reke, poroča Reuters.

Zaradi ekstremnih temperatur je več kot tisoč šol v Franciji zaprlo svoja vrata ali spremenilo urnike. "Čaka nas vsaj nekaj dni zelo zelo vročega vremena. Ne vemo, kdaj bodo temperature začele padati," je za televizijski kanal TF1 dejala francoska ministrica za zdravje Stephanie Rist.

Temperatura v Bordeauxu na zahodu Francije se je dvignila na 41,9 stopinje Celzija in s tem podrla rekord iz lanskega avgusta. V Poitiersu v osrednji Franciji pa je živo srebro doseglo 41,2 stopinje Celzija, s čimer je bil presežen rekord iz leta 1947.

Francoska vremenska agencija Meteo France je za več kot polovico države, kjer živi okoli 39 milijonov ljudi, razglasila rdeč alarm.

Zaradi ekstremnih temperatur je umrlo več ljudi, med drugim trije starejši, v pregretem avtomobilu pa so včeraj našli dva mrtva otroka.

Po zadnjih podatkih je konec tedna po vsej državi utonilo 40 ljudi, zaradi česar je civilna zaščita prebivalce opozorila, naj se ne skušajo hladiti na nenadzorovanih območjih, kot so jezera in reke, poroča Reuters. O porastu smrtnih žrtev pri kopanju poročajo tudi iz Nemčije.

Tudi v Veliki Britaniji, Španiji in Italiji prižgali rdeč alarm

Tudi drugod po Evropi visoke temperature podirajo rekorde. Britanski meteorološki urad opozarja na možnost rekordnih junijskih temperatur. Za sredo in četrtek so zaradi ekstremne vročine izdali rdeč alarm, saj imajo tako visoke temperature škodljiv vpliv na zdravje ljudi.

V nekaterih delih Anglije in Walesa naj bi se temperature povzpele med 38 in 40 stopinj Celzija, kar bi za več stopinj preseglo dosedanji junijski rekord iz leta 1976. Prebivalci Londona so dobili obvestilo, da bo na določenih relacijah zaradi trenutnih izrednih pogojev železniški promet začasno omejen.

Španska državna vremenska agencija Aemet je zaradi visoke toplotne obremenitve izdala rdeče opozorilo za Baskijo, kjer naj bi v mestu San Sebastian, ki sicer velja za eno najhladnejših območij v državi, temperature dosegle 40 stopinj Celzija, kar je več kot dvakrat toliko, kot znaša zgodovinsko povprečje za ta del junija.

V Italiji rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve velja za 12 mest.