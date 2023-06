Zakaj ženske na Vzhodu nimajo te težave?

Menopavza je obdobje, v katerem se slej ko prej znajde vsaka ženska. Predstavlja kar tretjino življenja ženske, zato ni vseeno, kakšno je to obdobje. Čeprav se v našem okolju veliko govori o simptomih menopavze , pa ni povsod po svetu tako. Zakaj? Ne zato, ker se drugod ne bi dovolj odkrito govorilo o tej tematiki, pač pa enostavno zato, ker na Vzhodu ženske manj trpijo za simptomi menopavze kot na Zahodu. Zakaj je tako in kaj lahko storite, da bo tudi to življenjsko obdobje za vas lepo?

To je največji mit o menopavzi

Menopavza je lahko obdobje razcveta, lepe pravljice ali pa obdobje nočne more. Vse je odvisno od simptomov, s katerimi se soočate. Da bi bili ti čim manj moteči, je še kako pomembno, da začnete delovati preventivno, in to čim prej.

Menopavza je splošno gledano obdobje, ko ženska izgubi menstruacijo. A celotno obdobje menopavze se deli na tri dele:

Predmenopavza : je obdobje, ki traja 2−8 let, ko zaradi resnejših sprememb v telesu začne nihati menstruacija, a se še ne ustavi.

: je obdobje, ki traja 2−8 let, ko zaradi resnejših sprememb v telesu začne nihati menstruacija, a se še ne ustavi. Menopavza : nekatere posameznice jo občutijo že pri 35. letih, spet druge šele pri 60. Uradno velja, da je ženska v menopavzi takrat, ko je leto dni brez menstruacije.

: nekatere posameznice jo občutijo že pri 35. letih, spet druge šele pri 60. Uradno velja, da je ženska v menopavzi takrat, ko je leto dni brez menstruacije. Postmenopavza: je obdobje po menopavzi. Preden njeni simptomi popolnoma izzvenijo, lahko traja še 5−10 let.

Največji MIT menopavze je, da je to le prehodno stanje, in ko se končajo vročinski oblivi, bo spet vse v najlepšem redu. Menopavza se nikoli zares ne konča, torej traja do konca življenja.

Simptomi menopavze so posledica upada estrogena Z menopavzo se začne upadanje hormona estrogena, zaradi česar nastopijo stanja oziroma simptomi, med katerimi so nekateri bolj, spet drugi pa manj poznani. Pridobivanje telesne teže. S starostjo se upočasni delovanje metabolizma. V kombinaciji s padcem estrogena pa to pomeni tudi večanje telesne teže. Foto: Shutterstock Tanjšanje las. Hormon estrogen vpliva na rast las in ščiti lasne folikle, zato se v času menopavze lasje stanjšajo, pogosto je opaziti tudi izgubo las. K temu pripomore tudi izguba kolagena, ki je prav tako značilna za obdobje menopavze. Težave s spanjem. Nočno potenje, vročinski oblivi ter druge psihične in fizične spremembe vplivajo na spanec, zato je pogosto prisotna utrujenost tudi čez dan. Spremembe razpoloženja. Ženske lahko zaradi hormonskih sprememb občutijo celo paleto čustev, v enem trenutku evforijo, že v drugem pa žalost, potrtost in brezvoljnost. Vročinski oblivi. To je eden izmed prvih simptomov menopavze, ki jih povzroča neravnovesje hormonov. Čeprav so oblivi zelo kratkotrajni, so neprijetni in vodijo tudi v depresijo, stres ali povišan srčni utrip. Hormonsko neravnovesje, ki nastopi med in po menopavzi, lahko vodi tudi v resne bolezni, kot sta osteoporoza in srčne bolezni. Čeprav k nastanku vseh zgoraj naštetih težav botrujejo številni dejavniki, pa je skupni imenovalec in glavni krivec hormon estrogen oziroma njegovo pomanjkanje.

K uravnavanju estrogena v menopavzi lahko pripomorejo jetra, črevesje in nadledvične žleze

Jetra opravljajo v telesu več kot 500 funkcij. Med pomembnejšimi je tudi shranjevanje energije in s tem uravnavanje glukoze v krvi. Pomembno je vedeti, da ima prav raven glukoze v krvi ogromno vlogo pri simptomih menopavze. Njeno nihanje namreč povzroča vročinske oblive, močno razbijanje srca, tudi glavobole in hitre padce energije ter zbranosti. Še ena funkcija, ki jo jetra opravljajo, je spodbujanje nastanka žolča, ki pa je v črevesju pomemben za prebavo maščob in s tem povezanim pridobivanjem telesne teže.

V črevesju se nahajajo receptorji za estrogen in progesteron, kar močno vpliva na delovanje črevesja. Vsaka sprememba v količini teh hormonov povzroči spremembo v črevesni mikroflori in s tem različne težave. Zato je v menopavzi treba posebno pozornost nameniti tudi pravemu razmerju dobrih bakterij v črevesju.

Ko jajčniki ne proizvajajo več zadosti estrogena, njihovo nalogo prevzamejo nadledvične žleze, ki sicer skrbijo tudi za proizvodnjo progesterona, kortizola in adrenalina. Ženske, ki okoliščine doživljajo intenzivneje navznoter, proizvajajo predvsem kortizol (stresni hormon). Pri tem ženske simptome menopavze občutijo še intenzivnejše in zato hitreje izgubijo estrogen.

Razkrita skrivnost žensk z Vzhoda

Skrivnost, ki pomaga okrepiti vse tri podporne organe, uravnati estrogen in preostale ženski prijazne hormone, se skriva v načinu prehranjevanja, razlikah v življenjskem slogu in okoljskih dejavnikih, ki so značilni za vzhodne kulture.

Kaj delajo torej ženske na Vzhodu drugače?

Življenje žensk v času pred in med menopavzo je bilo oziroma je do neke mere še vedno drugačno od življenja ženska na Zahodu, kar se pozna tako pri prehranjevalnih navadah, življenjskem slogu, ko tudi okoljskih dejavnikih.

Prehrana žensk na Vzhodu temelji na kompleksnih ogljikovih hidratih in prehrani, bogati s fitoestrogeni (naravni estrogeni, prisotni v hrani). Tudi meso in mlečni izdelki niso bili tako razširjeni na Vzhodu in največkrat rezervirani le za bogatejše.

Na Vzhodu je bila v preteklosti manjša razširjenost kontracepcijskih tablet in drugih metod preprečevanja zanositve. Prav tako je bila v preteklosti na Vzhodu manjša prisotnost ksenoestrogenov v prehrani in izdelkih za osebno nego, kot so kozmetika, šamponi, mila, losjonih in celo osvežilci zraka ter mehčalci za perilo. Na Vzhodu so pogosteje uporabljali naravne kozmetične izdelke.

Za preventivo in ob prvih simptomih menopavze zdravnik tradicionalne kitajske medicine še danes predpiše uporabo angelike in drugih zelišč, bogatih s fitoestrogeni.

Ena rešitev, ki združuje vse, kar ženska potrebuje, v menopavzi

V telo je treba vnesti več naravnih estrogenov (fitoestrogenov prisotnih v hrani) ter podpreti jetra, črevesje in nadledvično žlezo, da bodo lahko opravljali svoje funkcije in s tem omilili doživljanje simptomov menopavze. Tako se bodo lahko ženske tudi pri nas, tako kot na Vzhodu, poslovile od neprijetnih simptomov menopavze ter jo celo poimenovale druga pomlad, kako kot jo na Vzhodu.

Petra Kordež, prehranska svetovalka in vodja družinske trgovine Eko Škrnicl

Vse našteto omogoča mešanica zelišč, imenovana MenoWell, ki je ustvarjena prav za žensko. Združuje vsa zelišča in snovi, ki so pomembne, da se v ženskem telesu vzpostavi normalno hormonsko ravnovesje ter hkrati podpre vse tri pomembne podporne organe in žleze (jetra, črevesje in nadledvično žlezo).

Petra Kordež, ki se že več kot deset let ukvarja s prehranskim svetovanjem, v zadnjih letih pa tudi vodi družinsko trgovino Eko Škrnicl, pove, da si želi pomagati ženskam, da bi živele bolj zdravo, sproščeno in energije polno življenje, kar je bil tudi povod za nastanek zeliščne mešanice MenoWell.

Zakaj ne hormonska terapija in zakaj da MenoWell?

Hormonska terapija ima številne stranske učinke, kot so prebavne težave, otrdele dojke, migrene, nihanje razpoloženja. Poleg tega v hormonski terapiji kot nadomestek naravnih hormonov uporabljajo sintetične hormone. Hormonska terapija tudi slabo vpliva na srce in jetra, zaradi česar je celo odsvetovana osebam, ki imajo motnje delovanja teh dveh organov.

Na drugi strani pa terapija z MenoWell nima stranskih učinkov. Naravne sestavine in fitoestrogeni spodbujajo nastanek lastnega estrogena, podpirajo delovanje jeter in ugodno vplivajo na srčno-žilni sistem.

