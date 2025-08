NLB MUZA med najboljšimi desetimi odstotki atrakcij na svetu po ocenah obiskovalcev

V ekipi, ki skrbi za ter ustvarja muzej, galerijo in akademijo MUZA, ki deluje pod okriljem NLB, se veselijo prestižnega priznanja v svetovnem merilu – prejeli so namreč nagrado Tripadvisor Travellers’ Choice 2025, ki jih uvršča med deset odstotkov najbolje ocenjenih atrakcij po vsem svetu. MUZA je tudi edini muzej in galerija v Sloveniji, ki se lahko pohvali s to nagrado.

Foto: MUZA

"Prejeti priznanje Tripadvisor Travellers' Choice Award je za nas izjemnega pomena. To priznanje nas postavlja ob bok naravnim biserom, kot sta Blejsko in Bohinjsko jezero – krajem, kjer narava sama pripoveduje zgodbo. V kulturi se s takšnimi lepotami težko kosamo, zato je dejstvo, da nam je uspelo izstopati in pridobiti pozornost obiskovalcev z vsega sveta, še toliko bolj dragoceno. To priznanje potrjuje, da kulturna dediščina ni le preteklost, temveč živa izkušnja, ki jo ljudje cenijo in iščejo," je dejal Matko Mioč, direktor NLB MUZE.

Tripadvisor Travellers’ Choice velja za eno najuglednejših priznanj v turistični panogi, saj ga Tripadvisor vsako leto podeli le desetim odstotkom najbolje ocenjenih atrakcij na svetu. To priznanje je še posebej dragoceno, saj temelji izključno na mnenjih in ocenah obiskovalcev v zadnjem letu, ne pa, na primer, na rezultatu tekmovanja, prijavnini ali mnenju komisije. Pomeni torej, da so MUZO kot najboljšo ocenili tisti obiskovalci, ki so jo dejansko obiskali in doživeli.

"Iskrene čestitke MUZI ob prejemu priznanja Tripadvisor Travelers’ Choice Awards za leto 2025," pa je dejala Kristen Dalton, predsednica Tripadvisorja. "Uvrstitev med najvišji odstotek ponudnikov na svetovni ravni pomeni, da ste na svoje obiskovalce naredili tako močan vtis, da so si vzeli čas in na spletu delili izjemno pozitivno izkušnjo. Upamo, da vam bo to priznanje še naprej prinašalo uspeh v letu 2025 in tudi v prihodnje."

O MUZI

V muzeju, galeriji in akademiji MUZA, ki deluje pod okriljem NLB, lahko obiskovalci obiščejo Muzej bančništva Slovenije ter si ogledajo razstavljena dela iz umetniške zbirke NLB, ki velja za največjo zasebno umetniško zbirko v Sloveniji, pa tudi druga dela vrhunskih regijskih umetnikov. Za vse to strokovno skrbi Zavod NLB MUZA, ki zbirko tudi upravlja in dopolnjuje.

Ime MUZA ni bilo izbrano naključno. Poleg lepega pomena, ki ga ima, je MUZA tudi akronim: M pomeni muzej, UZ umetniška zbirka in A akademija, kar pomeni, da je to tudi hiša učenja.

Muzej in galerijo MUZA najdete na Čopovi ulici 3 v središču Ljubljane. Svoja vrata ima odprta vsak dan med 10. in 18. uro, razen ob ponedeljkih.

Naročnik oglasnega sporočila je NLB D.D.