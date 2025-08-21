Stroka je bila v razprave o nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč vključena od začetka in ni imela pripomb k tehničnim specifikacijam, je po današnji seji vlade povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Po njenih besedah bosta nova helikopterja pomembno pripomogla k boljši oskrbi bolnikov.

"Zelo sem vesela, da bo Slovenija dobila namenske helikopterje za nujno medicinsko pomoč, saj se je to pokazalo kot velik manko. Zato je to v sklopu celotne reorganizacije službe oziroma zagotavljanja nujne medicinske pomoči eden od pomembnih korakov. Seveda smo naredili še številne druge, da bi zagotovili bolj učinkovito, varno, kakovostno delovanje službe nujne medicinske pomoči," je pojasnila.

Transparenten postopek razpisa

Razpis je določal standard, ki zagotavlja dostop do vseh vitalnih delov telesa poškodovanca. Oba proizvajalca, ki sta sodelovala, ta standard izpolnjujeta, razlika je le v načinu izvedbe, ki ima v obeh primerih prednosti in slabosti. Prevolnik Rupel je zagotovila, da je bil postopek transparenten in jasen.

Boštjančič presenečen nad potezo SD

Na očitke o soliranju znotraj koalicije, potem ko so štirje poslanci SD na notranjega ministra Boštjana Poklukarja naslovili pobudo glede nakupa helikopterjev, se je odzval finančni minister Klemen Boštjančič. Priznal je, da ga je poteza presenetila, saj bi po njegovem mnenju morebitne pomisleke morali predstaviti že na koalicijskem usklajevanju pred sejo vlade. Kljub temu ocenjuje, da je koalicija v dobri kondiciji in da je zaznati zgolj običajne predvolilne signale.

Mesec: ljudje vidijo, kdo dela

Minister za delo Luka Mesec je prepričan, da koalicija v jesen vstopa v zelo dobri formi, sploh v primerjavi s tem, kako je v zadnjih mesecih pred volitvami nastopilo nekaj zadnjih vlad. "Si upam reči, da je naša v najboljši kondiciji," je v izjavi za medije dejal po seji vlade.

Dodal je, da so ministri imeli tri leta časa, da so pokazali, kaj znajo in pripravili svoje reforme. Mesec je prepričan, da so ministri Levice svoj reformni program na vseh treh ministrstvih v celoti izpeljali in da imajo na volitvah tudi kaj pokazati. "Kdor misli, da se da pet minut pred 12. pridobivati popularnost, pa mislim, da živi v zmoti. Ljudje vidijo, kdo dela in verjamem, da bo delo na volitvah tudi nagrajeno," pa se je odzval na vprašanje o t. i. soliranju stranke SD.

