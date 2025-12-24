Predsednik vlade Robert Golob je kot slavnostni govornik spregovoril pred dnevom samostojnosti in enotnosti. Ob tem je v drugem, neformalnem delu govora poskrbel za precej nenavadno potezo in se med nagovorom usedel na stopnice odra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Premier Robert Golob se je po uradnem delu nagovora, ko je končal protokolarni del, usedel na stopnice odra in svoj govor nadaljeval sede ter brez zapisanega besedila. Posnetek govora na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ga je tudi sam delil na svojih uradnih družbenih omrežjih, je hitro zaokrožil po spletu. Golob je se sedečim nagovorom v veliki Gallusovi dvorani Cankarjevega doma storil nekaj, česar ni storil še noben premier pred njim.

"Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, vljudno vas vabim, da ostanete z menoj še nekaj trenutkov," je zbrane, preden je sedel na stopnice in nadaljeval drugi del manj uradnega dela nagovora, povedal Golob in nadaljeval:

"Petintrideset let v človeškem življenju pomeni zrelost. To je čas, ko imamo znanje, moč in odgovornost. To je čas, ko se zavedamo, da smo mi sami tisti, ki zmoremo, in na nas je, da to tudi uresničimo. Ravno zrelost je obdobje, ko se moramo najbolj zavedati, kaj lahko damo skupnosti. To je čas, ko imamo sposobnost upravljati svoje življenje in upravljati življenje ljudi okoli nas. To je tisto največje mojstrstvo, ki ga lahko gojimo v življenju. Skrb zase in skrb za druge," je na slavnostni prireditvi pred dnevom samostojnosti in enotnosti, zbrane v dvorani Cankarjevega doma in pred televizijskimi zasloni, nagovoril predsednik vlade Robert Golob in pri tem sedel na stopnicah odra.

Poglejte si posnetek neformalnega nagovora premierja Goloba:

Robert Golob: Slovenci smo že večkrat dokazali, da to zmoremo

"Slovenci smo že večkrat dokazali, da to zmoremo. Zato vas vabim, da tudi v prihodnje še naprej ostanemo skupaj na tej poti edinstvenosti, ustvarjalnosti in skupnega sodelovanja, s katero bomo oblikovali našo lepo, predrago državo. Mogoče na videz majhno v velikost, a veliko v srcu," je v govoru še povedal premier.

Dodal je, da si ta trenutek zasluži spoštovanje in hvaležnost. "Hvaležnost, ker smo tu skupaj. Ker smo tu skupaj z namenom, da pokažemo, da zmoremo zreti v prihodnost z dvignjeno glavo. Ker si znamo reči: hvala. Hvala, ker smo povezani, in naj nas ta trenutek povezanosti navdihne za vse, kar prihaja. Naj nas ne navdihne le za prihodnje leto, ampak naj nas navdihuje za našo državo, za našo skupnost, za naše otroke. Zato toliko bolj ponosno zaključim z besedami: vse lepo, draga naša Slovenija ob nastopu novega leta samostojnosti in enotnosti," je še v sedečem položaju zbrane nagovor Golob.

Nekateri uporabniki družbenih omrežjih so ob posnetku neuradnega dela Golobovega nagovora zapisali: "Lep in iskren govor", "Navdušena nad govorom in sproščenostjo! Odlična proslava!", "Kakorkoli ... všeč mi je bilo! Krasna proslava!", nekatere pa sproščenost in avtentičnost premierja nista ravno navdušila in so ob tem zapisali, da se jim zdi neprimerno, da kot najvišji državni funkcionar sede na stopnicah nagovarja predsednico republike Natašo Pirc Musar in druge visoke goste.