Ukrepi Golobove vlade se kažejo v višji oceni njenega dela

Podpora delu vlade se je ob koncu leta znova okrepila, kaže najnovejša anketa Ninamedia. Po decembrskih podatkih, ki jih je objavil Dnevnik, je delež vprašanih, ki delo vlade ocenjujejo kot uspešno, presegel 38 odstotkov, volilne preference pa ostajajo razmeroma stabilne. Največ podpore še naprej ohranjata najmočnejša igralca na političnem parketu, SDS in Gibanje Svoboda, daleč največji skok navzgor pa so naredili neopredeljeni – teh je za četrtino več kot novembra. Anketiranci so decembra že neposredno občutili nekatere vladne ukrepe, med njimi izplačilo Golobove božičnice, hkrati pa je začela veljati tudi dolgotrajna oskrba v institucionalnem varstvu, ki za 20 tisoč družin pomeni pomembno razbremenitev stroškov bivanja v domovih za starejše.

Po podatkih ankete, ki jo je za Dnevnik izvedla Ninamedia, delo vlade kot uspešno decembra ocenjuje 38,4 odstotka vprašanih. Delež tistih, ki menijo, da vlada dela neuspešno, se je znižal na 55 odstotkov. 6,6 odstotka vprašanih je izbralo odgovor "ne vem".

SDS in Svoboda utrjujeta položaj, Levica in Demokrati z nižjo podporo

Volilne preference političnih strank v decembrski meritvi ostajajo večinoma stabilne. Na vrhu lestvice ostaja SDS, sledi ji Gibanje Svoboda. SDS je decembra dosegla 22,1 odstotka podpore, kar je 0,7 odstotne točke več kot novembra, Svoboda pa 17,1 odstotka, oziroma eno odstotno točko več kot mesec prej. Izrazitejša sprememba je vidna pri neopredeljenih volivcih, katerih delež se je glede na november povečal za približno četrtino. Opazno nižjo podporo kot prejšnji mesec beležita Levica in Demokrati.

Preračun volilne podpore v poslanske sedeže kaže, da bi leve in levosredinske stranke skupaj osvojile 41 poslanskih mest, desne in desnosredinske pa 47.

Pri zaprtem vprašanju izrazitejša rast Svobode

Nekoliko drugačno sliko pokaže zaprt tip vprašanja o volilni preferenci, pri katerem izpraševalci preberejo imena vseh strank oziroma anketiranci pri spletnem anketiranju izberejo s seznama starih in novih strank. Pri tem načinu merjenja je rast podpore Gibanje Svoboda izrazitejša – stranka je pridobila okoli 20 odstotkov, njen 14,9-odstotni delež pa pomeni 19-odstotno podporo med že opredeljenimi volivci. Rezultat SDS je primerljiv z novembrskim, med opredeljenimi volivci pa znaša 21 odstotkov.

Podpora Demokratom in Prerodu se je pri zaprtem vprašanju znižala. Demokrati so z 10,1 zdrsnili na 7,8 odstotka, kar pomeni desetodstotni delež med opredeljenimi volivci, Prerod pa beleži šestodstotno podporo. Socialni demokrati dosegajo osem odstotkov, skupna lista Levice in Vesne sedem odstotkov, Nova Slovenija pa okoli šest odstotkov podpore med opredeljenimi. Po trenutnih podatkih bi bil novi državni zbor sestavljen iz osmih strank: SDS, Gibanja Svoboda, Demokratov, SD, Levice–Vesne, Preroda, NSi in Resnice.