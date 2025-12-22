Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T. H.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
14.50

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
Robert Golob Robert Golob Janez Janša Janez Janša SDS Vlada Republike Slovenije Gibanje Svoboda

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 14.50

1 ura, 7 minut

Ukrepi Golobove vlade se kažejo v višji oceni njenega dela

Avtor:
M. T. H.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Robert Golob | Rezultati dela vlade se ob koncu leta odražajo tudi v javnomnenjskih meritvah. Po decembrski anketi Ninamedia se je ocena dela vlade izboljšala, slovenski politični prostor pa tudi ob koncu leta ostaja razporejen okoli dveh največjih strank – SDS in Gibanja Svoboda. | Foto STA

Rezultati dela vlade se ob koncu leta odražajo tudi v javnomnenjskih meritvah. Po decembrski anketi Ninamedia se je ocena dela vlade izboljšala, slovenski politični prostor pa tudi ob koncu leta ostaja razporejen okoli dveh največjih strank – SDS in Gibanja Svoboda.

Foto: STA

Podpora delu vlade se je ob koncu leta znova okrepila, kaže najnovejša anketa Ninamedia. Po decembrskih podatkih, ki jih je objavil Dnevnik, je delež vprašanih, ki delo vlade ocenjujejo kot uspešno, presegel 38 odstotkov, volilne preference pa ostajajo razmeroma stabilne. Največ podpore še naprej ohranjata najmočnejša igralca na političnem parketu, SDS in Gibanje Svoboda, daleč največji skok navzgor pa so naredili neopredeljeni – teh je za četrtino več kot novembra. Anketiranci so decembra že neposredno občutili nekatere vladne ukrepe, med njimi izplačilo Golobove božičnice, hkrati pa je začela veljati tudi dolgotrajna oskrba v institucionalnem varstvu, ki za 20 tisoč družin pomeni pomembno razbremenitev stroškov bivanja v domovih za starejše.

Po podatkih ankete, ki jo je za Dnevnik izvedla Ninamedia, delo vlade kot uspešno decembra ocenjuje 38,4 odstotka vprašanih. Delež tistih, ki menijo, da vlada dela neuspešno, se je znižal na 55 odstotkov6,6 odstotka vprašanih je izbralo odgovor "ne vem".

SDS in Svoboda utrjujeta položaj, Levica in Demokrati z nižjo podporo

Volilne preference političnih strank v decembrski meritvi ostajajo večinoma stabilne. Na vrhu lestvice ostaja SDS, sledi ji Gibanje Svoboda. SDS je decembra dosegla 22,1 odstotka podpore, kar je 0,7 odstotne točke več kot novembra, Svoboda pa 17,1 odstotka, oziroma eno odstotno točko več kot mesec prej. Izrazitejša sprememba je vidna pri neopredeljenih volivcih, katerih delež se je glede na november povečal za približno četrtino. Opazno nižjo podporo kot prejšnji mesec beležita Levica in Demokrati.

Preračun volilne podpore v poslanske sedeže kaže, da bi leve in levosredinske stranke skupaj osvojile 41 poslanskih mest, desne in desnosredinske pa 47

Pri zaprtem vprašanju izrazitejša rast Svobode

Nekoliko drugačno sliko pokaže zaprt tip vprašanja o volilni preferenci, pri katerem izpraševalci preberejo imena vseh strank oziroma anketiranci pri spletnem anketiranju izberejo s seznama starih in novih strank. Pri tem načinu merjenja je rast podpore Gibanje Svoboda izrazitejša – stranka je pridobila okoli 20 odstotkov, njen 14,9-odstotni delež pa pomeni 19-odstotno podporo med že opredeljenimi volivci. Rezultat SDS je primerljiv z novembrskim, med opredeljenimi volivci pa znaša 21 odstotkov.

Robert Golob, državni zbor
Novice Golobovi vladi ob koncu leta raste podpora

Podpora Demokratom in Prerodu se je pri zaprtem vprašanju znižala. Demokrati so z 10,1 zdrsnili na 7,8 odstotka, kar pomeni desetodstotni delež med opredeljenimi volivci, Prerod pa beleži šestodstotno podporo. Socialni demokrati dosegajo osem odstotkov, skupna lista Levice in Vesne sedem odstotkov, Nova Slovenija pa okoli šest odstotkov podpore med opredeljenimi. Po trenutnih podatkih bi bil novi državni zbor sestavljen iz osmih strank: SDS, Gibanja Svoboda, Demokratov, SD, Levice–Vesne, Preroda, NSi in Resnice. 

Robert Golob Janez Janša
Novice Anketa: Svoboda z rahlim dvigom podpore
Robert Golob Robert Golob Janez Janša Janez Janša SDS Vlada Republike Slovenije Gibanje Svoboda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.