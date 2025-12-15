Golobovi vladi ob koncu leta raste podpora

Golobovi vladi raste podpora, je pokazala raziskava Mediane za POP TV, saj leto končuje s podporo dobre tretjine volivcev. Slovenski politični prostor tudi ob koncu leta ostaja jasno strukturiran okoli dveh največjih strank – SDS in Gibanja Svoboda. Čeprav SDS ostaja v vodstvu, se premiki dogajajo tudi znotraj desnega političnega pola, kjer so Logarjevi Demokrati okrepili položaj, stranki Janeza Janše pa je podpora malenkost padla – se del volivcev SDS seli k Logarju?

Vladi je v tokratni anketi podporo izreklo 34,2 odstotka vprašanih, kar je 2,2 odstotka več kot novembra (32 odstotkov). Delež vprašanih, ki vlade ne podpira, je decembra padel za dober odstotek in znaša 52,7 odstotka (novembra 53,8 odstotka). Delež neopredeljenih pa je padel na 13,1 odstotka z novembrskih 14,2 odstotka.

Se podpora SDS seli k Logarjevim Demokratom?

Razlika med vodilnima strankama se je skoraj prepolovila. Če bi bile volitve danes, bi največ volivcev prepričala SDS (19,5 odstotka), medtem ko ji Golobova Svoboda tesno sledi, saj beleži le dobre tri odstotne točke nižjo javno podporo (16,1 odstotka).

Sledijo koalicijski Socialni demokrati (6,1 odstotka) in še dve opozicijski stranki - Logarjevi Demokrati (pet odstotkov) in Nova Slovenija (4,8 odstotka).

Združevanje Levice in Vesne za zdaj brez učinka, Prebiličeva Prerod znova pada

Veliko govorjenja o združevanju Levice in Vesne se za zdaj v anketah ne prevaja v rast. Skupna lista v decembrskem merjenju dosega 2,2 odstotka, kar je opazen padec glede na november, ko je Mediana namerila 3,6 odstotka. Podobno velja za Vladimirja Prebiliča. Njegova stranka Prerod po novembrskem skoku znova pada in je decembra pri 2,8 odstotka. Sledijo Pirati z 2,7 odstotka podpore (novembra 1,4 odstotka) in SLS z 2,4 odstotka (novembra 2,5 odstotka). V decembrski anketi je podpora za 0,7 odstotka zrasla zunajparlamentarni stranki Resni.ca, ki bi jo obkrožilo 3,3 odstotka vprašanih.

Začetni zagon Prebiliča se umirja, saj Prerod v zadnji raziskavi znova izgublja podporo. Foto: Facebook/Vladimir Prebilič

Delež neopredeljenih medtem ostaja visok. 18 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi volili. Dobrih osem odstotkov (8,1 odstotka) ne bi izbralo nobene politične opcije, ostali (1,2 odstotka) pa niso želeli odgovoriti.

Kako Slovenci ocenjuje politike?

Volivci so tudi tokrat najbolje ocenili predsednico republike Natašo Pirc Musar. Drugo najvišjo povprečno oceno je prejel predsednik SD Matjaž Han, tretje mesto pa zaseda predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Predsednik Demokratov Anže Logar je v primerjavi s prejšnjim merjenjem zdrsnil za eno mesto, predsednik NSi Jernej Vrtovec pa je napredoval. Na sredini lestvice se nahaja Marko Lotrič, predsednik vlade Robert Golob je prejel nekoliko višjo oceno kot mesec prej in se uvršča na enajsto mesto, medtem ko je predsednik SDS Janez Janša na sedemnajstem mestu; za eno mesto ga je prehitel Luka Mesec.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV preko telefonskega in spletnega anketiranja izvedel med 8. in 11. decembrom na reprezentativnem vzorcu 715 polnoletnih prebivalcev Slovenije.