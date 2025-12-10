Zunanja ministrica Tanja Fajon je v torek ob robu udeležbe na zasedanju Varnostnega sveta ZN v New Yorku poudarila, da internih postopkov glede imenovanja veleposlanikov ne komentira. Ob nesoglasjih med predsednico republike in premierjem je zatrdila, da je proces izbire kandidatov potekal skozi različna preverjanja usposobljenosti in strokovnosti.

Ministrica je izpostavila, da se ji zdi skrajno neprimerno, da se v medijih izpostavlja kandidate, saj jim to škodi. "Absolutno spoštujem tajni postopek in ne nameravam komentirati vsega, kar se dogaja v slovenski javnosti," je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Paket je prestal glasovanje

"Zadovoljna sem, da je cel paket danes prestal glasovanje na vladi in zdaj bodo kandidati in kandidatke obveščeni v nekaj dneh. Stekel bo postopek priprav na zaslišanja v parlamentu in pričakujem, da se bodo kandidatke in kandidati seveda čim bolje odrezali," je še povedala Fajon.

Zapletov glede imenovanj danes na seji odbora DZ za zunanjo politiko ni komentirala niti državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Melita Gabrič. V odgovoru na vprašanje poslanca SDS Andreja Kosija je poudarila, da gre za postopke z oznako tajnosti, ki jih zato ne more komentirati.

Na nadaljnje vprašanje opozicijskega poslanca o tem, kakšno škodo bi spor med predsednico države Natašo Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom v tej zadevi lahko povzročil ugledu Slovenije v svetu, je sekretarka odgovorila, da ne ve, na kakšen način bi lahko "kvalitativno ali kvantitativno ocenili vpliv dogajanja".

"Prepričana pa sem, da bomo dosegli pozitiven rezultat oziroma dogovor in da bomo tako kot vedno tudi tokrat v tujino poslali dobro kvalificirane kolegice in kolege, ki bodo dostojanstveno, profesionalno in uspešno zastopali našo državo v tujini," je dodala.

Zakaj so nekateri kandidati sporni?

Potem ko so z urada predsednice republike v ponedeljek sporočili, da ima predsednica resne zadržke do postavitve štirih kandidatov za veleposlanike, je vlada v torek potrdila obsežen paket imenovanj. Premier Golob je bil ob tem kritičen do javnega razpravljanja predsednice o zadevi, pri čemer pa je poudaril, da je njena avtonomna pravica, da ukaza o imenovanju ne podpiše.

Po neuradnih informacijah portala N1 naj bi bili kandidati, do imenovanj katerih je Pirc Musar zadržana, aktualni minister za kohezijo Aleksander Jevšek, aktualni veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič ter Ksenija Škrilec in Ivana Nedižavec Korada.

Jevšek naj bi se potegoval za veleposlaniško mesto v Sarajevu. Mirošič naj bi želel predčasno zapustiti položaj v Washingtonu in oditi v Rim, ker je tam njegova žena. Škrilec naj bi se potegovala za veleposlaniško mesto v Zagrebu, Nedižavec Korada pa naj bi kandidirala za vodenje stalnega predstavništva pri OECD v Parizu. Po navedbah N1 je zadnja že umaknila soglasje h kandidaturi.