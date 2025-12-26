Premier Robert Golob je v poslanici ob državnem prazniku poudaril, da so bile "v ospredju naše zgodbe vedno vrednote, ki nas povezujejo: sodelovanje, solidarnost in svoboda". Držale so nas pokonci v najtežjih trenutkih ob osamosvajanju, ob naravnih nesrečah, ob krizah, ki so preizkušale našo potrpežljivost in zaupanje, je zapisal.

To so vrednote, ki ne delijo, temveč povezujejo, je prepričan predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob. Slovenija ni nastala le z zgodovinsko odločitvijo, temveč z vsakodnevnimi dejanji ljudi. "Z drobnimi, pogosto tihimi zmagami znanstvenikov, delavcev, kmetov, vzgojiteljic in vzgojiteljev, medicinskih sester in zdravnikov, podjetnikov, umetnikov, športnikov in prav vsakega med nami, ki je na svoj način soustvarjal skupno dobro. Ljudje smo srce naše države," je dodal.

Danes je Slovenija varna in stabilna država. A samostojnost in enotnost po premierjevih besedah nista samoumevni. "Sta odgovornost, ki jo imamo drug do drugega in do prihodnjih generacij. Odgovornost, da skrbimo za skupnost tudi takrat, ko smo različni. Da si znamo prisluhniti, sodelovati in graditi mostove tam, kjer se zdi lažje postavljati zidove," je pozval Golob.

Ob tem je navedel besede Ivana Cankarja v Beli krizantemi: "Kdor ne mara luči, jo upihne sam; nato pa nima pravice, da bi preklinjal noči." "Ta misel nas tudi danes opominja, da se vsaka sprememba začne pri posamezniku in da kot skupnost največ zmoremo takrat, ko smo povezani. To ni le sporočilo današnjega praznika, temveč vrednota, ki jo moramo zavestno varovati in negovati. Tudi danes imamo izbiro: ali bomo krepili luč skupnosti ali dopustili, da nas razdvajajo sence nezaupanja.

Duh enotnosti iz leta 1990 kot navdih

Današnji dan nas po Golobovih besedah vrača v december 1990, ko smo se kot narod znali poenotiti pri najpomembnejši odločitvi v naši zgodovini. "V tem obdobju smo kot skupnost prehodili dolgo pot. Postali smo zrela, samostojna država, hkrati pa smo se kot družba spreminjali, rasli in se učili sobivati tako v obdobjih tesne povezanosti kot tudi takrat, ko so se naši pogledi razhajali. Današnji svet zaznamujejo hitre spremembe, negotovost in razdeljenost, ki se dotikajo tudi nas. Prav zato je ta praznik priložnost za iskreni razmislek o tem, kdo smo postali in kam želimo iti," je dodal premier.

"Naj bo dan samostojnosti in enotnosti priložnost, da znova odkrijemo, kako dragoceno je življenje v skupnosti. Da se spomnimo, da odgovornost do prihodnosti ni breme, temveč čast. In da duh enotnosti iz leta 1990 ne ostane le spomin, temveč postane navdih za naša vsakdanja dejanja," je še zapisal Golob.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti Slovenija obeležuje uradno razglasitev rezultatov plebiscita v slovenski skupščini 26. decembra 1990. Glasovanje na plebiscitu, na katerem se je za odcepitev Slovenije od tedanje Jugoslavije ob 93,2-odstotni volilni udeležbi izreklo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas, je sicer po skupnem dogovoru med opozicijo in Demosovo vlado potekalo tri dni prej, 23. decembra. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri. Po razglasitvi rezultatov so stekli vsi formalni postopki oz. priprave na potrditev samostojnosti 25. junija 1991.