To so najbolj priljubljene dopustniške destinacije Slovencev

Čeprav so dnevi kratki, jutranje temperature pa segajo globoko pod ničlo in je poletje še videti daleč, prav v januarju največ Slovencev že rezervira svoje poletne počitnice. Se sprašujete, zakaj? Izkušeni popotniki vedo, da se splača počitnice rezervirati zgodaj, ko so popusti najvišji, izbira nastanitev največja in možnosti prilagoditve skoraj neomejene. Že veste, kam se boste odpravili letos? Mi smo preverili, katere destinacije so najbolj priljubljene med Slovenci.

Zakaj se zgodnja First Minute rezervacija najbolj izplača?

First Minute rezervacija prinaša kombinacijo ugodnosti, ki jih kasneje v letu preprosto ni več ali pa so bistveno omejene, zato številni Slovenci svoje poletne počitnice rezervirajo prav zdaj, do 31. januarja. Gre za premišljeno odločitev, ki se pozna tako pri ceni kot pri občutku brezskrbnosti ob načrtovanju poletnih počitnic, ki se jih lahko tako pričnete veseliti že januarja. Kaj vse prinašajo ugodnejše First Minute ponudbe, smo poizvedeli pri Turistični agenciji Sonček.

Najnižje cene in najvišji popusti Eden glavnih razlogov, zakaj se Slovenci odločajo za zgodnjo rezervacijo, so občutno nižje cene. Počitnice na Jadranu so v okviru First Minute ponudb na voljo s popusti do 30 odstotkov, v priljubljenih sredozemskih destinacijah pa lahko prihranek znaša celo do 35 odstotkov. Do 31. januarja so ti popusti najvišji in izbira največja, pravijo v Turistični agenciji Sonček.

Grčija Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Najugodnejše ponudbe za otroke

Zgodnja rezervacija je še posebej smiselna za družine. Posebni otroški popusti ali celo brezplačna bivanja za otroke so namreč pogosto vezani izključno na januar. Kdor zamudi to obdobje, teh ugodnosti kasneje v sezoni praviloma ne more več izkoristiti.

Garancije in brezskrbnost pri rezervaciji Poleg cenovne ugodnosti First Minute pri Turistični agenciji Sonček prinašajo tudi dodatno varnost pri rezervaciji. Pri počitnicah na Jadranu je na voljo garancija najnižje cene do 15 dni pred odhodom. Z drugimi besedami to pomeni, da če se cena v tem obdobju zniža, vam razliko povrnejo. Pri potovanjih v Sredozemlje pa je možen doplačilni izbor Flex tarife, ki omogoča brezplačno odpoved brez navedbe razloga do 15 dni pred odhodom, hkrati pa ponovno vključuje tudi garancijo najnižje cene. Dodatna prednost je tudi ugodnejša rezervacija parkirišča na letališču, kar še dodatno poenostavi organizacijo potovanja.

Več izbire, več prostora, več miru

Ena največjih prednosti zgodnje rezervacije je tudi dejstvo, da imate takrat na voljo največ izbire. Ko počitnice načrtujete pravočasno, imate na voljo bistveno širši nabor nastanitev, ki so kasneje v sezoni pogosto že zasedene ali omejene.

To pomeni več možnosti za družinske sobe, večjo izbiro nastanitev blizu morja ter več priložnosti, da si zagotovite sobo s pogledom na morje. Prav to so tiste malenkosti, ki počitnice naredijo še prijetnejše, a jih je v zadnjem trenutku težje dobiti, kot če rezervacijo opravite že sedaj.

Bol Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Zgodnja rezervacija pa ne prinaša le večje izbire, temveč tudi poseben občutek miru. Ko so počitnice enkrat rezervirane, lahko na poletje brezskrbno čakate z mislijo, da je najlepši del leta že načrtovan. Vsakdan postane nekoliko lepši, lahkotnejši in bolj sproščen, saj veste, da vas čaka oddih, ki ste si ga izbrali po svoji meri. Že zdaj si lahko predstavljate jutra ob morju, dolge poletne dni in brezskrbne trenutke.

Jadran – klasika, ki ji Slovenci zaupamo

Ko govorimo o poletnih počitnicah, je Jadran za Slovence že dolga leta prva in zelo priljubljena izbira, pravijo v Turistični agenciji Sonček. Zaradi bližine, znanega okolja, čistega morja in raznolike ponudbe je idealen tako za družine z otroki kot za pare in vse, ki si želijo sproščen oddih brez dolgega potovanja.

Jadran ponuja izjemno široko paleto načinov bivanja. Na voljo so hoteli različnih kategorij, udobni apartmaji, priljubljene mobilne hiške v sodobno urejenih kampih ter zasebni apartmaji, ki omogočajo več zasebnosti in prilagodljivosti. Prav zgodnja rezervacija omogoča, da si zagotovite nastanitev, ki vam najbolj ustreza, še preden so najbolj zaželene možnosti zasedene.

Na Jadran tudi z avtobusom

Posebna prednost počitnic na Jadranu je tudi možnost organiziranega avtobusnega prevoza. Ta je odlična rešitev za vse, ki si želijo brezskrbnega potovanja brez vožnje z lastnim avtomobilom, iskanja parkirišč ali dolgih kolon. Avtobusni prevoz omogoča udoben prihod na izbrano destinacijo in je priljubljena izbira tako med družinami kot starejšimi popotniki.

Najbolj priljubljene izbire Slovencev v Sredozemlju

Poleg Jadrana Slovenci zelo radi posegamo tudi po bolj oddaljenih, a izjemno priljubljenih sredozemskih destinacijah. Te navdušujejo z daljšim poletjem, toplim morjem, bogato kulturo in raznoliko hotelsko ponudbo, ki je še posebej ugodna prav v okviru First Minute rezervacij.

Kreta Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Grški otoki – brezčasna izbira

Grčija ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij, predvsem zaradi odličnega razmerja med kakovostjo in ceno ter raznolike ponudbe za različne tipe popotnikov.

Med Slovenci so najbolj iskani:

Kreta – največji grški otok, ki ponuja popolno kombinacijo lepih plaž, zgodovine, lokalne kulinarike in raznolike hotelske ponudbe,

– največji grški otok, ki ponuja popolno kombinacijo lepih plaž, zgodovine, lokalne kulinarike in raznolike hotelske ponudbe, Rodos – otok sonca, znan po čudovitih plažah, slikovitih mestih in bogati zgodovini,

– otok sonca, znan po čudovitih plažah, slikovitih mestih in bogati zgodovini, Kos – manjši, a zelo prijazen otok, idealen za sproščene počitnice tudi z otroki.

Turčija – brezskrbne počitnice za vso družino

Posebno mesto med poletnimi izbirami ima tudi Turčija, natančneje Antalija. Ta slovi po vrhunskih all inclusive hotelih, odlični infrastrukturi in storitvah, ki so še posebej pisane na kožo družinam.

Počitnice v zalivu Antalije pomenijo brezskrbno uživanje, kjer je vse na dosegu roke, od bogate hotelske ponudbe in animacij za otroke do sprostitve ob bazenih in na dolgih peščenih plažah.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Novi trendi pri načrtovanju počitnic

Načrtovanje poletnih počitnic se spreminja in vse več popotnikov išče nekaj več kot le klasičen oddih ob morju. V ospredje stopajo nove oblike potovanj, ki združujejo doživetja, prilagodljivost in pametno izrabo ugodnosti zgodnje rezervacije. V Turistični agenciji Sonček tako opažajo, da so vse bolj priljubljene tudi naslednje oblike potovanj.

Aktivne počitnice – ko potovanje in oddih hodita z roko v roki

Vse bolj priljubljena izbira so aktivne počitnice, ki združujejo raziskovanje destinacij, gibanje in sprostitev. Gre za popolno ravnovesje med potovanjem in oddihom, kjer lahko aktivno preživite dneve, hkrati pa si vzamete čas za počitek. Pomembna prednost teh programov je tudi ta, da so v okviru First Minute ponudb do 31. januarja na voljo po nižjih cenah.

Maldivi tudi poleti – presenetljivo dobra izbira

Čeprav Maldivi veljajo za destinacijo, ki jo mnogi povezujejo z zimo, se vse več popotnikov zanje odloča tudi poleti. Kljub tako imenovani deževni dobi je tam večinoma lepo vreme, z občasnimi kratkimi plohami, ki hitro minejo. Prav poletni čas omogoča izrabo nižje sezone, ki prinaša nižje cene in manj gneče.

Posebno priljubljene so tudi kombinacije domačinskih otokov in resortov, ki omogočajo bolj pristno in raznoliko doživetje Maldivov.

Križarjenja – za dobro ceno je potrebna zgodnja odločitev

Križarjenja so še en trend, ki zahteva pravočasno načrtovanje. Za najboljše cene in več izbire je križarjenja smiselno rezervirati mesece vnaprej, saj so ugodne kabine hitro razprodane. Zgodnja rezervacija tako omogoča večjo izbiro poti, ladij in terminov ter bistveno boljše razmerje med ceno in doživetjem.

Za dodatno varnost priporočajo ERV – Evropsko turistično zavarovanje, ki omogoča zavarovanje rizika odpovedi, še boljšo zaščito pa nudi celovito TOP zavarovanje, s katerim so zavarovane celotne počitnice. Gre za preudarno odločitev, ki omogoča mirnejše načrtovanje in večjo finančno varnost. Pomembna prednost je tudi možnost obročnega plačila, in sicer do 84 obrokov, kar omogoča, da so sanjske počitnice dostopnejše in finančno manj obremenjujoče.

Zdaj je pravi trenutek za rezervacijo

First Minute ugodnosti niso na voljo vse leto, zato preverite ponudbo že zdaj. Če razmišljate o oddihu na Jadranu, v Sredozemlju ali o kateri izmed vedno bolj priljubljenih alternativ, je zdaj pravi trenutek, da svojo odločitev tudi uresničite. Z zgodnjo rezervacijo si zagotovite počitnice, ki bodo točno takšne, kot si jih želite.