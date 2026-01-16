Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
16. 1. 2026,
7.10

Osveženo pred

13 ur, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Maja Kovačič Katra Komar Nika Vodan Jurij Tepeš Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Petek, 16. 1. 2026, 7.10

13 ur, 28 minut

Džangdžjakov, smučarski skoki, tekma (ž)

Čas za novo slavje Nike Prevc? Obolela Nika Vodan le v vlogi gledalke.

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Nika Prevc | Nika Prevc je bila v kvalifikacijah prepričljivo najboljša. | Foto Guliverimage

Nika Prevc je bila v kvalifikacijah prepričljivo najboljša.

Foto: Guliverimage

Karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske se je za nekaj tekem preselila v Azijo. V kitajskem Džangdžjakovu se bodo po petkovih kvalifikacijah, na katerih je blestela Nika Prevc, danes ob 9. uri po slovenskem času skakalke pomerile na tekmi za svetovni pokal. Poleg Prevc bosta nastopili še Maja Kovačič in Katra Komar, medtem ko Nika Vodan zaradi bolezni ne nastopa.

Manj kot mesec dni pred olimpijskimi igrami so se najboljše smučarske skakalke na svetu zbrale na ikonični skakalnici Snow Ruyi v Džangdžjakovu, ki se ga tudi v slovenskem taboru spominjajo po uspešnih OI v Pekingu leta 2022.

Dvakratna svetovna prvakinja, svetovna rekorderka in branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc se je na tem prizorišču hitro ujela z napravo in dominirala tako na treningih kot v kvalifikacijah. V teh se ji je najbolj približala Nemka Selina Freitag na drugem mestu, ki pa je za Slovenko zaostala za 12,9 točke.

Na olimpijskem prizorišču 2022 nastopajo le tri namesto štirih Slovenk. Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Vodan je namreč obležala z visoko vročino. S kvalifikacij sta se na tekmo uvrstili še Maja Kovačič s 24. in Katra Komar z 28. mestom.

Na tekmah na Japonskem, ki bodo sledile teden dni pozneje v Zau in Saporu, se bo omenjeni četverici pridružila še 16-letna Taja Terbovšek.

Džangdžjakov, posamična tekma:

Preberite še:

Domen Prevc
Sportal Izjemen skok Domna Prevca na Japonskem!
Domen Prevc, Daniel Huber, Aleksander Zniszczol (Planica)
Sportal Avstrijec razkril: Zmaga nad Domnom Prevcem vredna več kot olimpijsko zlato
Magnus Brevik Jan-Erik Aalbu
Sportal Norveškim trenerjem zaradi goljufije 18 mesecev suspenza
 
Maja Kovačič Katra Komar Nika Vodan Jurij Tepeš Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.