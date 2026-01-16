Čas za novo slavje Nike Prevc? Obolela Nika Vodan le v vlogi gledalke.

Karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske se je za nekaj tekem preselila v Azijo. V kitajskem Džangdžjakovu se bodo po petkovih kvalifikacijah, na katerih je blestela Nika Prevc, danes ob 9. uri po slovenskem času skakalke pomerile na tekmi za svetovni pokal. Poleg Prevc bosta nastopili še Maja Kovačič in Katra Komar, medtem ko Nika Vodan zaradi bolezni ne nastopa.

Manj kot mesec dni pred olimpijskimi igrami so se najboljše smučarske skakalke na svetu zbrale na ikonični skakalnici Snow Ruyi v Džangdžjakovu, ki se ga tudi v slovenskem taboru spominjajo po uspešnih OI v Pekingu leta 2022.

Dvakratna svetovna prvakinja, svetovna rekorderka in branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc se je na tem prizorišču hitro ujela z napravo in dominirala tako na treningih kot v kvalifikacijah. V teh se ji je najbolj približala Nemka Selina Freitag na drugem mestu, ki pa je za Slovenko zaostala za 12,9 točke.

Na olimpijskem prizorišču 2022 nastopajo le tri namesto štirih Slovenk. Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Vodan je namreč obležala z visoko vročino. S kvalifikacij sta se na tekmo uvrstili še Maja Kovačič s 24. in Katra Komar z 28. mestom.

Na tekmah na Japonskem, ki bodo sledile teden dni pozneje v Zau in Saporu, se bo omenjeni četverici pridružila še 16-letna Taja Terbovšek.

Džangdžjakov, posamična tekma:

