Prva tekma pod Lauberhornom, Hrobat želi pokazati več

S superveleslalomsko tekmo se ob 12.30 začenja eden najbolj prestižnih tekmovalnih koncev tedna v svetovnem pokalu alpskega smučanja. To je pokal Lauberhorn v švicarskem Wengnu. Favorit je Marco Odermatt, precej več kot na prvih tekmah sezone pa želita pokazati Franjo von Allmen in Miha Hrobat. Slednji ima štartno številko 18, drugi Slovenec Martin Čater pa bo nastopil kot zadnji, 55.

Miha Hrobat Foto: Reuters Wengen in Kitzbühel veljata za meki alpskega smučanja. Tekme svetovnega pokala na teh dveh prizoriščih so že desetletja med najbolje obiskanimi. Že tradicionalno so na sporedu v drugi polovici januarja, najprej v švicarskem Wengnu. Tekmovanje za pokal Lauberhorn poteka že od 30. let 20. stoletja. Lauberhorn je gora med mondenima zimskošportnima središčema Wengom in Grindelwaldom. Tamkajšnja smukaška proga je najdaljša na svetu – dolga je skoraj štiri kilometre in pol – in jo najboljši smučarji odpeljejo v približno dveh minutah in pol. Letošnji smuk bo v soboto, tekmovalni konec tedna pa se ta petek začenja s superveleslalomom.

Franjo von Allmen je dobil lanski superveleslalom v Wengnu. Foto: Reuters Lani je superveleslalomsko tekmo v Wengnu dobil Švicar Franjo von Allmen, ki v aktualni zimi v tej disciplini še ni pokazal veliko. Nazadnje je v Livignu sicer osvojil tretje mesto, prej pa je na prvih treh tekmah osvojil le dve točki (29. mesto in dva odstopa). S 275 točkami v seštevku superveleslaloma vodi še en Švicar Marco Odermatt, ki je dobil prvega v Copper Mountainu. V tej disciplini so v tej zimi zmagali še Avstrijec Vincent Kriechmayr, Čeh Jan Zabystran in Avstrijec Marco Schwarz, ki je zaradi bolezni odpovedal nastop na vseh treh tekmah v Wengnu. Za Čeha je bila to prva zmaga v svetovnem pokalu, za Schwarza pa prva v superveleslalomu.

Slovenski adut v Wengnu je Miha Hrobat, ki pa za zdaj nima najboljše sezone. Še najvidnejši rezultat je dosegel na prvem superveslalomu, ko je bil v Copper Mountainu 13. Pred prazniki je zamenjal serviserja, na zadnji tekmi v Livignu pa ni prišel v cilj. V Wengnu v superveleslalomu še nima točk, najboljši je bil lani, ko je bil 31. Pred letom dni je prav na tem prizorišču dosegel svojo najboljšo uvrstitev v karieri – bil je tretji v smuku, zato še precej več pričakuje od sobotne tekme. Za Slovenijo bo nastopil še Martin Čater.