Nekaj novega za Ilko Štuhec, le nekaj kilometrov čez mejo

Le 17 kilometrov oddaljen od slovensko-italijanske meje Trbiž po 14 letih in 10 mesecih znova gosti karavano svetovnega pokala v alpskem smučanju. Alpske smučarke se bodo v soboto najprej pomerili na tekmi v superveleslalomu, v nedeljo sledi še ženski smuk. Na obeh tekmah bo nastopila Ilka Štuhec, ki v Trbižu v svetovnem pokalu še ni tekmovala.

Ilka Štuhec Foto: Guliverimage "Za nami je prvi smuk, trening tukaj v Trbižu. Moram reči, da mi je proga zelo všeč. Nisem sicer prvič tukaj, bila sem mislim, da 15 let nazaj, takrat, ko je bila nazadnje tekma tukaj, ampak kot predtekmovalka, saj sem bila tisto sezono poškodovana, tako da večinoma sem danes 'videla vse na novo', ne spomnim se prav veliko od takrat," je pred tekmovalnim koncem tedna dejala Ilka Štuhec.

Smučarke so v četrtek progo prvil preizkusile na uradnem treningu. Avstrijka Nina Ortlieb je dosegla najhitrejši čas, progo je prevozila s časom 1:46,24 minute. Tekmovalka iz Predarlskega je bila za 68 stotink sekunde hitrejša od Nemke Kire Weidle-Winkelmann. Še ena Avstrijka Cornelia Hütter je sledila na tretjem mestu (+0,71). Vse ostale smučarke so že zaostajale za 1,40 sekunde ali več.

"Kar se mojega na nastopa tiče, v bistvu izvedba mislim, da je bila dosti v redu. Tu in tam se še da prismučati kakšen meter. Vem tudi, da je imam ogromno rezerve, razlike, kar se tiče opreme, se pravi potem tekmovalni dres in vse kar gre zraven. Za podrobnosti bomo v morali pogledali posnetek vožnje, pa bom jutri že to v bistvu popravila in da bo v soboto vse, kot mora biti," je dejala Mariborčanka, ki je vpisala 21. čas treninga z zaostankom 2,43 sekunde.

Zmagovalka Zauchenseeja Lindsey Vonn je dosegla sedmi najhitrejši čas. Zdaj 41-letna Američanka je bila med nastopajočimi tudi marca 2011, ko je Trbiž, ki leži na obmejnem območju Italije, Avstrije in Slovenije nazadnje gostil svetovni pokal.

V Trbižu pred skoraj 15 leti. Foto: Guliverimage Tina Maze je marca 2011 v Trbižu zmagala na tekmi v alpski kombinaciji pred Vonn in Nemko Mario Riesch. Švedinja Anja Pärson je naslednji dan zmagala na specialnem smuku pred Vonn in Avstrijko Elisabeth Görgl, Vonn pa je slavila na superveleslalomu pred Američanko Julio Mancuso in Riesch. Maze je bila na stopničkah v Trbižu tudi leta 2009, s tretji mestom na superveleslalomu, ko je zmagala Vonn pred Švicarko Fabienne Suter.

Vonn, ki je bila na prvem treningu sedma (+1,57), po štirih smukih od devetih prepričljivo vodi v smukaškem seštevku. Ima 340 točk, prva zasledovalka Nemka Emma Aicher 211. V seštevku superveleslaloma po dveh tekmah, superveleslalom v Zauchenseeju so bili prisiljeni odpovedati zaradi vetra in snežnih zametov, je najvišjen Novozelandka Alice Robinson.

Vonn je z zmago na smuku v Zauchenseeju postala tretja alpska smučarka, ki je dosegla 70 stopničk v eni disciplini v svetovnem pokalu, po Ingemarju (81.) in Mikaeli Shiffrin (96.), ki imata stopničke v slalomu. Stenmark ima ob tem tudi 72. stopničk v veleslalomu.

Vonn ima zdaj 84 zmag v svetovnem pokalu v vseh disciplinah, dve manj kot Stenmark (86), Shiffrin je s 107 zmagami absolutna rekorderka. Po skupnem številu stopničk jih je Vonn zbrala že 143 v svetovnem pokalu, Stenmark jih ima 155, Shiffrin pa 164.