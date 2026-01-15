Veselje v Rusiji: "Trump dela, kar hočemo. Samo še Grenlandijo napade."

Odnos ameriškega predsednika Donalda Trumpa do Rusije in predvsem njegove težnje, da bi ZDA zlepa ali zgrda prevzele nadzor nad Grenlandijo, so odlična novica za Rusijo, saj bi to po prepričanju več ruskih političnih analitikov lahko pomenilo začetek konca zveze Nato in vpeljavo novega svetovnega reda.

"Trumpa ni lahko prepričati, a nam to trenutno uspeva"

"Poskrbeti moramo, da bo drža Donalda Trumpa do Rusije še naprej nevtralno-pozitivna. To ni lahko, a nam trenutno uspeva," je v zadnji pogovorni oddaji ruske propagandistke Olge Skabejeve, znane po vzdevku Železna punčka Putinove TV, domnevno vplivanje Rusije na stališča ameriškega predsednika komentiral Aleksej Žuravljov, poslanec ruske dume (vir).

Olga Skabejeva se veseli potencialnega novega sveta, v katerem velesile počnejo, kar jih je volja. "Združene države Amerike si lahko v tem novem svetu prilastijo zahodno poloblo, Rusija pa bo vzela vse preostalo," je dejala v svoji zadnji oddaji. Foto: Profimedia

Predsednik ZDA Donald Trump je besede Žuravljova vsaj delno potrdil med sinočnjim intervjujem za tiskovno agencijo Reuters, ko je dejal, da je trenutno največja ovira do miru v Ukrajini njen predsednik Volodimir Zelenski, medtem ko naj bi bil ruski predsednik Vladimir Putin bolj pripravljen na mirovne pogovore.



Trump je bil v preteklih mesecih predvsem zaradi silovitih napadov Rusije na Ukrajino večkrat kritičen do Putina, medtem ko je z Zelenskim po njunem sporu v začetku leta 2025 nato vsaj na videz stkal bolj prijateljski in spravljiv odnos. Še pred dnevi je odjeknila tudi novica, da naj bi Trump za oviranje mirovnih pogajanj v Ukrajini krivil prav Putina.

Žuravljov je v oddaji na ruski državni televiziji Rusija-1, drugi najbolj gledani v Rusiji, izrazil še prepričanje, da v Moskvi zavzetja Odese, ukrajinskega pristaniškega mesta na obali Črnega morja, niso ukazali samo še zato, ker ne želijo izgubiti simpatij Donalda Trumpa. Ruski poslanec meni, da bi se Trump v primeru ruskega napada na Odeso lahko pridružil mnenju večine ameriških demokratov in peščice republikancev za krepitev ameriške vojaške pomoči Ukrajini, temu pa trenutno naj ne bi bil naklonjen.

ZDA bodo verjetno poskusile zavzeti Grenlandijo, so prepričani v Rusiji

Donald Trump bo po mnenju Žuravljova medtem Grenlandiji, ki jo ameriški predsednik zlepa ali zgrda želi priključiti ZDA, zagotovo dal ponudbo, ki je ne bo mogla zavrniti.

Ruski poslanec Aleksej Žuravljov je znan po svojih nacionalističnih in militantnih stališčih ter pozivih. Pred letom dni je v ruskem parlamentarnem odboru za obrambo zahteval, da morajo biti vsi moški prebivalci Rusije še pred iztekom desetletja pripravljeni na začetek tretje svetovne vojne. Foto: Profimedia

"Vse na tem svetu je preprosto. Tisti, ki je močnejši, ima prav. Zato je tudi pravilno, da tudi mi počnemo isto stvar," je še dejal in spomnil na nedavni napad Rusije na Ukrajino z raketo orešnik.

Ruski vojaški analitik Igor Korotčenko je medtem izrazil mnenje, da bi Donald Trump z uporabo vojske Grenlandijo lahko zavzel v manj kot 24 urah, saj se proti ZDA ne bo hotel boriti nihče.

Trumpa je označil za volka v ovčji preobleki, ki bo pojedel Grenlandijo, in dejal, da v Beli hiši verjamejo, da bodo oblasti na Grenlandiji Washington same zaprosile, naj jih vzame pod svoje okrilje. V nasprotnem primeru bo imel Trump velike težave, kako politično upravičiti namere za zasedbo največjega otoka na svetu.

"Maske so padle. ZDA bodo zapustile zvezo Nato."

Po besedah Korotčenka bo posledica morebitne ameriške priključitve Grenlandije razpad zveze Nato, kot jo poznamo danes.

Mnogi politični analitiki – ne le ruski – so prepričani, da bi bila morebitna vojaška akcija ZDA zaradi Grenlandije začetek konca zveze Nato. Foto: Guliverimage

ZDA bodo po njegovem mnenju zapustile severnoatlantsko obrambno zavezništvo in umaknile tudi svoj jedrski ščit. Nastala bo evropocentrična zveza Nato, v kateri bodo sodelovale države članice EU in Velika Britanija, jedrski ščit pa bodo zagotavljale Francija, Združeno kraljestvo in morda tudi Nemčija, če bo začela razvijati svoj jedrski program, je dejal.

Da je zveza Nato zaradi govora o tem, da bi se Združene države Amerike zaradi Grenlandije lahko zoperstavile drugim članicam zveze oziroma obratno, tako rekoč pred razpadom, je prepričan tudi ruski politični analitik Aleksej Naumov.

"ZDA krepijo vojaški pritisk na Dansko, članico zveze Nato in državo, ki se ne more boriti proti njim. Zdaj vidimo, da Nato ni bil zasnovan z mislijo na spore med članicami zveze. Mislim, da trenutno gledamo padec maske z nastanka novega sveta – sveta suverenosti, sile in cinizma, a hkrati iskrenega sveta, in v tem svetu ni slabo biti Rusija," je sklenil Naumov.

Voditeljica Skabejeva se je na njegove besede nato odzvala z opazko, da si lahko Združene države Amerike v tem novem svetu prilastijo zahodno poloblo, Rusija pa bo "vzela vse preostalo". "Skupaj s Kitajsko," je še pripomnil Naumov.