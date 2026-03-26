Prav zato Telekom Slovenije s storitvijo NEO postavlja preprosto, a jasno obljubo: zanesljiv, hiter in dostopen internet, ki doseže skoraj vsak naslov. Ne glede na to, ali živite v mestnem središču ali nekoliko stran od njega. NEO ni le tehnologija. Je povezava, ki se prilagodi vašemu načinu življenja.

Jutro začnemo s hitrim pogledom na telefon, dopoldne preživimo na videoklicih, popoldne preskakujemo med opravki in vsebinami, dan pa pogosto končamo ob najljubši seriji. Današnji dnevi se odvijajo v ritmu zaslonov. Vse to poteka skoraj neopazno, dokler stvari delujejo. Ko ne, pa hitro postane jasno, kako pomembna je dobra povezava. Internet zato ni več nekaj, o čemer razmišljamo. Je temelj, na katerem stoji naš vsakdan. Delo, komunikacija, zabava, učenje. Vse je povezano.

Optika danes upravičeno velja za najboljšo obliko internetne povezave. Razlika ni le v številkah, temveč v občutku, kako vse skupaj deluje. S hitrostmi do 1 Gbit/s se vsakdan odvija brez čakanja. Videoklici so tekoči, vsebine v visoki ločljivosti se predvajajo brez zatikanja, prenosi so hitri. In kar je ključno, vse to lahko poteka hkrati. Nekdo dela, drugi gleda film, tretji igra igro. Povezava ostaja stabilna. To je tista izkušnja brez nadležnih kompromisov, tu internet vašega dneva ne dohiteva s težavo, ampak mu preprosto sledi.

A pri optiki ne gre le za hitrost. Gre za to, da internet preprosto deluje. Vedno. Tudi takrat, ko je doma vse v pogonu. Telekom Slovenije svoje optično omrežje stalno nadgrajuje, tudi z uvedbo tehnologije XGS-PON, ki omogoča še večje hitrosti in večjo zmogljivost v prihodnosti. To pomeni, da ne izbirate le interneta za danes, temveč rešitev, ki bo sledila tudi vašim prihodnjim navadam. Optika ni luksuz. Je zanesljiva povezava s svetom in nova normalnost sodobnega bivanja.

NEO 5G poskrbi za takojšen priklop.

Optike še ni povsod, a to danes ne pomeni več, da morate sklepati kompromise. Prav nasprotno. Z NEO 5G dobite občutek, da je povezava preprosto že tam, kjer jo potrebujete. Brez čakanja na gradnjo, brez usklajevanja terminov in brez posegov v prostor. Oprema prispe na vaš naslov, ali pa jo prevzamete na prodajnem mestu Telekoma Slovenije, vi jo priklopite in v zelo kratkem času že uporabljate internet in televizijo. Celoten proces je zasnovan tako, da ne jemlje časa in ne zahteva tehničnega znanja.

Zato je takšna rešitev še posebej smiselna tam, kjer potrebujete fleksibilnost. V novem domu, kjer še ni infrastrukture. Na vikendu, kjer želite zanesljivo povezavo brez zapletov. Na podeželju ali kot prehodno rešitev, dokler optika ne pride do vašega naslova.

Ena platforma, ki poenostavi vse

Današnji digitalni vsakdan je lahko hitro razpršen. Telefon, televizor, tablica, prenosnik. Vsak zaslon s svojo logiko, vsaka aplikacija s svojimi pravili. Ko temu dodamo množico vsebin, se lahko preprosto zgodi, da več časa iščemo kot dejansko gledamo ali uporabljamo.

Prav tu NEO naredi razliko. Namesto razdrobljene izkušnje ponudi eno samo, smiselno celoto. Internet, televizija in vsebine so povezani v enoten sistem, ki deluje tako, kot pričakujete. Ni več učenja, ni več prilagajanja, ni več odvečnih korakov.

Uporabniški vmesnik je zasnovan z mislijo na resnično uporabo. Iskanje je hitro in natančno, priporočila zadenejo bistvo, prehajanje med programi, aplikacijami in vsebinami pa poteka gladko, skoraj neopazno. Uporabniške raziskave NEO pogosto izpostavljajo kot eno najboljših izkušenj pri uporabi televizijskih storitev. Tehnologija vam preprosto služi. Vse je tam, kjer mora biti. In ko enkrat deluje tako, kot mora, opazite razliko predvsem v tem, česar ni več: nepotrebnega klikanja, izgubljenega časa in občutka zmede.

Takojšen začetek, brez skrbi in pripravljeni na jutri

Dobra izkušnja se začne že pri prvem koraku. Nihče si ne želi dolgotrajnega čakanja ali zapletenih postopkov, še posebej ne pri nečem tako osnovnem, kot je internet. Prav zato je pri NEO začetek zasnovan preprosto in brez odvečnih ovir.

Ob tem Telekom Slovenije ponuja tudi garancijo zadovoljstva, kar pomeni, da storitev najprej preizkusite in se šele nato odločite. Tako izbirate brez tveganja in brez pritiska.

A prava vrednost se pokaže na dolgi rok. Digitalni svet se razvija hitro. Več naprav, višje ločljivosti, vedno več vsebin. Zato ni dovolj, da povezava deluje danes. Pomembno je, da ostane kos tudi prihodnjim zahtevam. Kombinacija optike in 5G, ki jo združuje NEO, prinaša ravno to ravnotežje. Takojšnjo uporabnost in dolgoročno zanesljivost. Rešitev, ki se prilagodi vašemu načinu življenja danes in brez težav sledi tempu jutri.