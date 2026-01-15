Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
15. 1. 2026,
6.48

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
protesti napad Iran ZDA Donald Trump

Četrtek, 15. 1. 2026, 6.48

2 minuti

Dogajanje v Iranu

Protesti v Iranu naj bi pojenjali, a Trump možnosti napada še ni izključil

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Trump je o dogajanju v Iranu govoril na konferenci v Beli hiši. | Foto Reuters

Trump je o dogajanju v Iranu govoril na konferenci v Beli hiši.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je po poročanju BBC dejal, da Teheran ne načrtuje usmrtitve protestnikov, vendar možnosti vojaškega napada na državo zaradi nasilnega zatiranja protestnikov še vedno ni izključil. Kot je sporočil, je dobil "zanesljive informacije, da se ubijanje v Iranu ustavlja".

Potem ko so ZDA in Združeno kraljestvo začele umikati svoje osebje v letalski bazi Al-Udeid v Katarju, so uradniki za CBS povedali, da je delni umik le "previdnostni ukrep". Iranski zračni prostor je bil medtem ponoči več ur zaprt za skoraj vse lete, več letalskih družb pa je napovedalo, da bodo lete preusmerile okoli države. 

Upa, da so poročila resnična

Trump je v sredo v Beli hiši dejal, da je bila njegova administracija obveščena, da se "ubijanje v Iranu ustavlja in da načrta za usmrtitve protestnikov ni". Pojasnil je, da so ga o dogajanju obvestili "zelo pomembni viri na drugi strani sveta" in dodal, da upa, da so ta poročila resnična.

Protivladni protesti v državi so se začeli konec decembra in dan za dnem vse huje stopnjevali. Ubitih je bilo že več kot 2.400 protestnikov, na tisoče pa so jih aretirali. Ker je bilo videti, da se nasilje stopnjuje, je ameriški predsednik Iranu postavil ultimat ter jim v primeru, da bodo z nasiljem nadaljevali in protestnike začeli obešati, zagrozil z vojaškim napadom. Teheran je zatem v torek sporočil, da bodo nekatere protestnike obsodili na smrt. Med prvimi naj bi bil 26-letni Erfan Soltani, ki so ga iranske varnostne sile pridržale v četrtek, a so kasneje sporočili, da so njegovo usmrtitev prestavili. Stanje zaradi izgredov v državi naj bi se medtem nekoliko umirilo.

vojašaka baza Al Udeid v Katarju
Novice Ugibanja o skorajšnjem napadu: oglasil se je Trump
Protesti v Iranu
Novice Možnost ameriškega napada je velika, Iran že obljubil maščevanje
Donald Trump
Novice Trump Irancem: Zapomnite si imena morilcev
protesti napad Iran ZDA Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.