Ameriški predsednik Donald Trump je po poročanju BBC dejal, da Teheran ne načrtuje usmrtitve protestnikov, vendar možnosti vojaškega napada na državo zaradi nasilnega zatiranja protestnikov še vedno ni izključil. Kot je sporočil, je dobil "zanesljive informacije, da se ubijanje v Iranu ustavlja".

Potem ko so ZDA in Združeno kraljestvo začele umikati svoje osebje v letalski bazi Al-Udeid v Katarju, so uradniki za CBS povedali, da je delni umik le "previdnostni ukrep". Iranski zračni prostor je bil medtem ponoči več ur zaprt za skoraj vse lete, več letalskih družb pa je napovedalo, da bodo lete preusmerile okoli države.

Upa, da so poročila resnična

Trump je v sredo v Beli hiši dejal, da je bila njegova administracija obveščena, da se "ubijanje v Iranu ustavlja in da načrta za usmrtitve protestnikov ni". Pojasnil je, da so ga o dogajanju obvestili "zelo pomembni viri na drugi strani sveta" in dodal, da upa, da so ta poročila resnična.

Protivladni protesti v državi so se začeli konec decembra in dan za dnem vse huje stopnjevali. Ubitih je bilo že več kot 2.400 protestnikov, na tisoče pa so jih aretirali. Ker je bilo videti, da se nasilje stopnjuje, je ameriški predsednik Iranu postavil ultimat ter jim v primeru, da bodo z nasiljem nadaljevali in protestnike začeli obešati, zagrozil z vojaškim napadom. Teheran je zatem v torek sporočil, da bodo nekatere protestnike obsodili na smrt. Med prvimi naj bi bil 26-letni Erfan Soltani, ki so ga iranske varnostne sile pridržale v četrtek, a so kasneje sporočili, da so njegovo usmrtitev prestavili. Stanje zaradi izgredov v državi naj bi se medtem nekoliko umirilo.