Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

25. 3. 2026
22.45

22 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Sreda, 25. 3. 2026, 22.45

22 minut

Lepa svetlolasa vojakinja, ki je prelisičila veliko Trumpovih podpornikov: vse je bila prevara

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jessica Foster AI | Vojakinja Jessica Foster je na svojem profilu na Instagramu s pomočjo privlačnih fotografij in fotografij ob boku ameriškega predsednika promovirala domoljubje in širila ameriško propagando ter sledilce usmerjala na svoj profil na OnlyFansu. | Foto Instagram/posnetek zaslona

Vojakinja Jessica Foster je na svojem profilu na Instagramu s pomočjo privlačnih fotografij in fotografij ob boku ameriškega predsednika promovirala domoljubje in širila ameriško propagando ter sledilce usmerjala na svoj profil na OnlyFansu.

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Eden izmed bolj priljubljenih profilov na omrežju Instagram, ki je v kratkem času pritegnil veliko pozornosti javnosti in uporabnikov platforme, se je izkazal za veliko prevaro. Obraz profila je mlada svetlolasa pripadnica vojske Jessica Foster, ki so ji nadeli tudi ime lepa plavolaska iz vojske.

Mlada svetlolasa vojakinja Jessica Foster, ki je na družbenem omrežju Instagram hipoma pridobila veliko sledilcev, med njimi podpornikov ameriškega predsednika Donalda Trumpa, saj je imela na profilu objavljenih tudi nekaj fotografij ob boku prvega moža ZDA, je bila zgolj prevara.

Svetlolasa lepotica, ki naj bi delala v vojski, je imela poleg številnih osebnih fotografij na profilu na Instagramu, ki je zdaj že onemogočen, tudi nekaj fotografij, na katerih pozira ob boku prvega moža ZDA. Domnevna vojakinja je začela fotografije objavljati pred štirimi meseci, priljubljenost njenega profila, ki je promoviral tudi gibanje MAGA, pa je v tem času hitro zrasla. Pridobila je več kot milijon sledilcev.

Na eni od fotografij je bila vojakinja Foster, ki je bila ustvarjena s pomočjo orodij umetne inteligence, v vojaški uniformi na letališki stezi ob boku ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na večini objavljenih fotografij na profilu je bila oblečena v olivno zeleno formalno vojaško uniformo: vojaško jakno je kombinirala s krilom, hlačnimi nogavicami in čevlji z visoko peto, dolge svetle lase pa spela v figo.

Nekateri izmed zaslepljenih sledilcev so se jih med komentarji celo zahvaljevali za njeno delo ter doseganje in zagovarjanje Trumpovih (vojaških) ciljev. Na eni z umetno inteligenco ustvarjenih fotografij je bila Foster upodobljena celo na vojaški ladji v Hormuški ožini, na drugi pa kot govornica na dogodku Trumpovega Odbora za mir v Washingtonu, organizacije, ki jo je ustanovil Trump.

Njene fotografije še vedno krožijo po spletu

Za na videz prijazno domoljubno zgodbo vojakinje Foster pa se skrivata donosen poslovni model in prevara vseh tistih, ki so njeni zgodbi verjeli. Kot je razkril Washington Post, je vojakinja Foster delo orodij umetne inteligence, poleg tega po poročanju časopisa ni javno objavljenih zapisov o vojaški službi Jessice Foster. Tudi profil očarljive vojakinje na Instagramu, ki je že izginil s platforme, je bil poln očitnih znakov, da gre za vsebino, ki jo je ustvarila umetna inteligenca. Med drugim so bile na fotografijah očitne digitalne napake, kot so zapisi. Kljub izbrisu profila s platforme pa fotografije vojakinje Foster še naprej krožijo po spletu in družbenih omrežjih.

Vojakinja Foster je bila tudi lažna manekenka za fetiš na stopala, ki se je za denar na platformi OnlyFans ponujala predvsem desničarskim moškim. Njena profila na platformi X in Instagramu sta sledilce, ki so plačevali naročnino, usmerjala k vsebinam za odrasle, na teh pa jim je prodajala vsebine, povezane s fetišem na stopala, in zbirala neposredne nasvete od naročnikov.

Kdo stoji za profilom Jessice Foster, ni znano, mnogi pa so začeli ugibati, da bi lahko šlo za profil, ki je širil "ameriško propagando ali morda propagando tuje vlade".

Kot je za Washington Post povedal Sam Gregory, izvršni direktor organizacije Witness, ki preiskuje tehnologijo globokih ponaredkov, je Jessica "apoteoza tega, o čemer fantazira MAGA, vse to pa je združeno v enem samem profilu". "Jasno je, da gre za umetno inteligenco: ni jasno, od kod prihajajo fotografije, ni zabeležene zgodovine (o Foster, op. a.) in obstajajo očitne pomanjkljivosti," je pojasnil Gregory.

Po razkritju prevare oziroma lažnega profila je Meta potrdila, da je odstranila profil vojakinje Jessice Foster zaradi kršitve njihovih pravil. Njen profil, ustvarjen z umetno inteligenco, pa ni bil prvi, ki je v zadnjem času zavajal ljudi. Na spletu obstaja veliko profilov, za katere je jasno, da so ustvarjeni z umetno inteligenco. Kako lahko prepoznamo očitne znake, da je nekdo ali nekaj produkt umetne inteligence, je za Unilad razložil tehnološki strokovnjak Konstantin Levinzon.

Kot poudarja Levinzon, ima umetna inteligenca veliko težav z upodabljanjem udov in sklepov ljudi. Drug velik opozorilni znak na fotografijah in videoposnetkih, ki jih ustvari umetna inteligenca, je pogosto koža osebe, je dejal. "Na pravih fotografijah je običajno mogoče videti mikrodetajle, tudi ob močnem ličenju ali urejanju. Umetna fotografija je videti tudi bolj obdelana kot navadna fotografija: simetrija obraza ni popolna, zlasti okoli oči, oči pa imajo steklen, umeten sijaj," je dodal.

Gimnazija Ledina
Novice Dijake na Ledini šokirali detektorji kovin pred testi
Luka Dončić
Novice Komu koristijo posnetki Luke Dončića v lisicah?
Iran vojaki deepfake
Novice Fotografije ujetih vojakov ZDA v Iranu burijo duhove: "Sveta pomagavka, če je to res ..."
Luka Dončić in Anamaria Goltes
Novice Kaj je v ozadju trditev, da Anamaria Goltes molči o skrivnosti Luke Dončića
vojakinja ZDA vojska prevara AI Donald Trump umetna inteligenca umetna inteligenca
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

