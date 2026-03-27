Mercedes-Benz je v Evropi že prodal več kot 25 tisoč novih avtomobilov CLA, proizvodnja je razprodana globoko v drugo polovico letošnjega leta.

Novi električni mercedes-benz CLA se je v Evropi izkazal za uspešen začetek nove strategije znamke Mercedes-Benz, saj je bilo od začetka dobav avgusta 2025 do februarja 2026 registriranih skoraj 25.500 vozil. Največji trg je pričakovano Nemčija z okoli 9.600 primerki, sledita Velika Britanija (3.700) in Belgija (okoli 2.400).

CLA je prvi model na novi platformi MMA (Mercedes Modular Architecture) in napoveduje obsežno produktno ofenzivo – do leta 2027 naj bi predstavili kar 40 novih ali prenovljenih modelov. Po manj uspešni seriji EQ je Mercedes pod vodstvom izvršnega direktorja Ole Källeniusa spremenil pristop: električni modeli zdaj oblikovno sledijo klasičnim različicam z motorji z notranjim zgorevanjem, prav tako ohranjajo uveljavljena imena (npr. CLA, GLC), dopolnjena z oznako EQ technology.

Stabilna rast prodaje in močno povpraševanje

Prodaja CLA v Evropi je hitro rasla: po začetnih 897 registracijah avgusta so številke septembra in oktobra presegle 3.500 vozil mesečno, decembra pa dosegle približno 4.750 enot. Tudi v začetku leta 2026 (januar in februar) so številke ostale visoke, kar kaže na stabilno povpraševanje. Pri Mercedesu poudarjajo, da so naročila zapolnjena že globoko v drugo polovico leta 2026.

Kitajska precej bolj zadržana

Precej drugačna slika se kaže na Kitajskem, kjer podaljšana različica CLA za zdaj ne dosega primerljivega uspeha. Od začetka prodaje oktobra 2025 je bilo registriranih le okoli 1.600 vozil, mesečne številke pa niso dosegle niti evropskih začetnih rezultatov. Najboljši mesec (december) je prinesel 682 registracij, januarja pa je CLA postal najbolje prodajan električni Mercedes, vendar z le 220 prodanimi vozili.