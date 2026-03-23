Mednarodni preboj slovenskega igralca v seriji Robin Hood

Od 16. marca bomo na programu Epic Drama lahko spremljali desetdelno serijo Robin Hood, ki je v produkciji Lionsgate Television ponovno oživila legendo o slovitem izobčencu. Sherwood tokrat ne raste v Angliji, temveč v Srbiji – in med ključnimi obrazi nove mednarodne serije je tudi slovenski igralec Klemen Novak. Ta je ob boku Seana Beana (Igra prestolov, Gospodar prstanov) in Connie Nielsen (Gladiator, Čudežna ženska) upodobil Gerolda, desno roko nottinghamskega šerifa in poveljnika grajske vojske, ki je pomembno vpet v dogajanje vse do finala sezone.

Foto: Aleksandar Letic/MGM+ Klemen Novak je diplomiral na American Academy of Dramatic Arts v New Yorku, več let je živel in ustvarjal v ZDA, v zadnjem času pa kariero razvija tudi na domačih tleh. Sodelovanje v seriji Robin Hood je eden njegovih najpomembnejših projektov do zdaj.

Vlogo si je izboril po več kot petih krogih avdicij na daljavo in v živo. V seriji govori britansko angleščino in nastopa v vseh desetih epizodah – kar je redkost za slovenskega igralca v produkciji takšnega obsega.

Gerold ni zgolj stranski lik, temveč eden ključnih izvrševalcev šerifove oblasti. Kot poveljnik grajske vojske stoji na stičišču med politično močjo in nasiljem, ki vzdržuje red, ter tako postane pomemben člen v konfliktu med normansko oblastjo in uporniškimi izobčenci.

Ko Srbija postane Sherwood

Zanimivost serije, ki sta jo ustvarila Jonathan English in John Glenn, je, da je bila v celoti posneta v Srbiji. Angleško podeželje 12. stoletja so ustvarjalci našli v vojvodinskih gozdovih in na srednjeveških lokacijah, med drugim v vasi Šimanovci, kjer so zgradili ključne scenografije.

Kot je poudaril producent in režiser Jonathan English, je danes v Angliji težko najti ohranjene starodavne gozdove, ki bi ustrezali viziji serije, zato so Sherwood ustvarili drugje. Snemanje je potekalo na več lokacijah po Srbiji in v beograjskem studiu PFI, pri projektu pa je sodelovala večstočlanska mednarodna ekipa.

Foto: Epic Drama

Zgodba o oblasti, razredih in uporu

Nova interpretacija Robina Hooda se osredotoča na razredno razklanost in politično realnost srednjega veka. Rob, sin saškega gozdarja, opazuje, kako normanski zavojevalci uničujejo življenje njegove skupnosti. Marian, normanska plemkinja, iz notranjosti dvorov spremlja brutalnost lastnega družbenega razreda.

Ko se njuna svetova prepleteta, ljubezen postane dejanje upora, upor pa vprašanje preživetja. Skupaj z izobčenci, skritimi globoko v gozdu, vodita gverilski boj proti sistemu, ki verjame, da moč določa pravico.

V tem svetu ima pomembno vlogo tudi Gerold – človek oblasti, razpet med lojalnostjo in izvrševanjem nasilja v imenu reda.

Za slovensko občinstvo serija tako ni zgolj nova interpretacija klasične legende, temveč tudi redka priložnost, da domačega igralca spremljamo ob uveljavljenih imenih v odmevni tuji produkciji.

ROBIN HOOD: OD 16. MARCA VSAK PONEDELJEK OB 21. URI NA EPIC DRAMA



Preverite pri svojem kabelskem operaterju. Za celoten TV-spored obiščite Preverite pri svojem kabelskem operaterju. Za celoten TV-spored obiščite www.epicdrama.si

Naročnik oglasne vsebine je Epic Drama (Viasat World).