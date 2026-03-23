V okviru letošnjega izbora za prestižni naziv Audi trgovec leta so se med seboj pomerili številni pooblaščeni trgovci, pri čemer so odločali prodajni rezultati, kakovost storitev in zadovoljstvo strank. Za najboljšega se je izkazal Porsche Koper, ena izmed treh poslovalnic Porsche Inter Auto v Sloveniji, ki s svojim delom pomembno sooblikuje standarde vrhunske mobilnosti na Primorskem.

Ključ do uspeha: osebni pristop

"Prejem naziva ni rezultat enega samega dejanja, ampak skrbno oblikovanega prizadevanja celotne ekipe. Naše stranke natančno vedo, kaj želijo, zato vsak stik z njimi skrbno premislimo. Ne prodajamo zgolj vozil, temveč ponujamo celovito in moderno izkušnjo mobilnosti prihodnosti," je ob prejemu nagrade povedal vodja prodaje Samo Vergan. Za tem dosežkom stoji strokovna ekipa, ki v svetu močne premium konkurence predstavlja največjo vrednoto prav zaupanje v znamko Audi.

Ob prejemu izjemne nagrade smo se pogovarjali s specialistoma za Audi pri Porsche Koper Igorjem Jurado in Katjo Valantič, ki sta nam zaupala nekaj skrivnosti njunega uspeha:

Igor in Katja, iskrene čestitke! "Audi trgovec leta 2025" se sliši zelo uradno in prestižno. Kaj pa to pomeni za vaju osebno?

Igor: Hvala! Ja, sliši se res dobro. Za ekipo ta naziv pomeni predvsem potrditev, da kot ekipa pri Porsche Koper delamo prav. Ta nagrada ni padla z neba čez noč in je rezultat trdega dela.

Katja: Točno tako. Ne gre samo za to, da nekomu prodaš avto in rečeš nasvidenje. Gre za celoten paket – od nasmeha na vratih do tega, da stranki pojasnimo čisto vse novosti v novem avtu, preden se odpelje. Ljudje to začutijo. Nagrada Audi trgovec leta je super, ampak največja nagrada je, ko se stranka vrne in pripelje še prijatelja ali člana družine.

Primorci so znani po tem, da so specifični, radi se pogovarjajo in hitro prepoznajo, če kdo ni iskren. Kako pristopata do lokalnih kupcev?

Katja: Joj, Primorci smo res svoja zgodba (smeh, op. p.). Tukaj ne moreš kar recitirati nekih naučenih fraz iz kataloga. Ljudje hočejo osebni stik. Včasih se pol ure pogovarjamo o morju, dopustih in družini, preden sploh pridemo do avtomobilov. In prav je tako!

Igor: Katja ima čisto prav. Tukaj ni prostora za prazne obljube ali improvizacijo. Naše stranke, še posebej tiste, ki kupujejo Audija, točno vedo, kaj hočejo. Velikokrat pridejo že zelo dobro informirani. Moja naloga pa je, da jim prisluhnem in ugotovim, kateri avto resnično ustreza njihovemu načinu življenja. In da, iskrenost je na Obali na prvem mestu.

Kako pa poskrbita, da stranke ne samo kupijo avto in odidejo, ampak da ostanejo zveste vašemu salonu Porsche Koper?

Igor: Čisto preprosto – ne pozabiva nanje, ko zapeljejo s parkirišča. Vsakogar pokličemo, preverimo, ali je vse v redu, ali mogoče potrebujejo pomoč pri kakšni nastavitvi zaslona ... V današnjem tempu, ko se vsem nekam mudi, si ljudje zapomnijo, če si vzameš čas zanje.

Katja: Zame osebno je ključna dostopnost. Stranke vedo, da naju lahko pokličejo, če jim na armaturni plošči posveti kakšna neznana lučka ali pa če samo potrebujejo nasvet glede servisa. Pri nas nisi številka, si naša stranka in mi zate skrbimo tudi na dolgi rok.

Porsche Koper je bil v sezoni 2024–2025 osebni sponzor vrhunske smučarke Ane Bucik. Foto: Porsche Inter Auto Kaj pa avtomobili? Katere "igračke" in tehnologije trenutno na ljudi na Obali naredi največji vtis?

Igor: Zagotovo zasloni in digitalizacija. Ko se nekdo usede v avto in vidi Audi Virtual Cockpit ali pa tisti zaslon head-up, ki kaže navigacijo kar na vetrobranskem steklu ..., ob tem se ljudem res zasvetijo oči. Zelo naravno je in predvsem varno, ker ni treba odvračati pogleda s ceste.

Katja: Pa zelo jih zanima elektrika! Včasih so bili malo skeptični, zdaj pa vsi sprašujejo po novem Audiju A6 e-tron in modelih e-tron nasploh. Tisti, ki ga enkrat preizkusijo, so čisto navdušeni nad tem, kako tiho in zvezno se pelje.

Kateri modeli pa gredo trenutno v Kopru najbolj v promet?

Katja: Brez dvoma naši športni terenci SUV. Audi Q3 in Q5 sta pri nas absolutni hit. Q3 je na primer idealen za naše obalne ceste in parkiranje v mestu, hkrati pa dovolj visok in pregleden. Trenutno imamo zanj res noro ponudbo od 39.990 evrov, če se odločiš za financiranje (Audi BON), in ljudje to hitro izberejo v tako odlični ponudbi. Audi Q5 pa je za naprednejše voznike.

Katja Valantič Foto: Porsche Inter Auto Igor Jurada Foto: Porsche Inter Auto Igor: Se strinjam s Katjo. Q3 je tudi klasika, ki gre za med. Zelo pa se pozna prihod novih generacij – po novih A5 in Q5 je ogromno povpraševanja. Ljudje pridejo v salon samo zato, da bi ju videli v živo, in moram priznati, da sta res vrhunska. Pa elegantni A3 vedno najde svoje kupce.

Novi Q6 e-tron prinaša pomembne tehnološke novosti, zgrajen je na najnovejši platformi PPE. Kaj to pomeni za voznika in kako ta model postavlja nova merila v svojem razredu?

Povsem novi Q6 e-tron je naš tehnološki dragulj. Spada med vrhunske električne avtomobile. Platforma PPE z 800-voltno tehnologijo za voznika pomeni predvsem svobodo in brezskrbnost. Predstavljajte si, da se na poti iz Ljubljane v München ustavite za deset, 15 minut, spijete kavo in v tem času napolnite baterijo za nadaljnjih 250 kilometrov. To popolnoma spremeni izkušnjo dolgih potovanj. Poleg tega nova digitalna notranjost z operacijskim sistemom Android Automotive ponuja raven povezljivosti in personalizacije, ki je doslej nismo poznali. Z njim ne postavljamo le novih meril v svojem razredu, ampak kažemo, kakšna bo prihodnost vožnje pri Audiju. V naši aktualni ponudbi je na voljo že od 48.490 evrov z vključeno nepovratno subvencijo BORZEN.

Vozila in tehnologije, ki navdušujejo

Slovenski kupci so vse bolj usmerjeni v napredne tehnološke rešitve in trajnost. Ekipa v Kopru opaža, da stranke najbolj navdušujejo napredni digitalni sistemi, kot sta Audi Virtual Cockpit in zaslon head-up. Trenutno v salonu Porsche Koper največ pozornosti pritegnejo:

Novi Audi Q3 navdušuje vedno znova!

Kompaktna vsestranskost z vrhunskim značajem. Novi Audi Q3 združuje dinamičen dizajn, napredno tehnologijo in vsakodnevno uporabnost v popolnem ravnovesju. Njegova atletska zunanjost z ostrimi linijami in značilno masko Singleframe izraža samozavest, medtem ko notranjost ponuja prostornost, vrhunske materiale in napreden digitalni kokpit. Z inteligentnimi asistenčnimi sistemi, natančnim vodenjem in učinkovitimi motorji je Q3 idealen sopotnik tako za mestne poti kot daljša potovanja.

• Moč motorja: 110–180 kW

• Pospešek (0–100 km/h): od 7,3 s

• Poraba goriva (WLTP): od približno 6,0 l/100 km

Audi Q6 e-tron – vrhunski električni model

Tehnološki preskok, ki ga lahko občutite. Popolnoma novi Audi Q6 e-tron je zgrajen na revolucionarni platformi PPE (Premium Platform Electric), ki omogoča izjemno zmogljivost, 800-voltno tehnologijo za ultrahitro polnjenje in novo digitalno izkušnjo. Njegov dizajn je mišičast in eleganten, notranjost pa predstavlja pravo digitalno oazo z novim panoramskim zaslonom in zaslonom za sopotnika. Z izjemnim pospeškom, natančnim krmiljenjem in dolgim dosegom je Q6 e-tron prava izbira za tehnološke navdušence in voznike, ki od svojega vozila zahtevajo največ – tako po zmogljivosti kot po inovativnosti.

• Največja el. moč: 285–380 kW

• Kapaciteta baterije: 94,9 kWh

• Doseg (WLTP): do 625 km

O podjetju Porsche Inter Auto

Podjetje Porsche Inter Auto, d. o. o., je največji slovenski trgovec z vozili znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih ter službenih vozil v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je podjetje pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najkakovostnejša rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

