Audi napoveduje nov model A2 e-tron, s katerim želi okrepiti svojo prisotnost v hitro rastočem segmentu kompaktnih električnih vozil. Novinec bo premierno predstavljen jeseni 2026, z njim pa Audi cilja predvsem na kupce, ki iščejo dostopnejši vstop v svet premijskih električnih avtomobilov, zlasti v urbanem okolju.

Audi A2 e-tron pomeni vrnitev legendarnega imena po več kot dveh desetletjih premora. Novi model se vsebinsko navezuje na izvirni A2 (1999–2005), ki je slovel po učinkovitosti in napredni zasnovi, vendar bo zdaj interpretiran kot električni križanec z elementi enoprostorca.

Oblikovno naj bi ohranil aerodinamično, "one-box" silhueto, ki bo – podobno kot pri predhodniku – podrejena učinkovitosti in prostornosti.

Nasledil bo audija A1 in Q2

Po vlogi v ponudbi bo A2 e-tron nadomestil modela A1 in Q2 ter postal nova vstopna točka v Audijevo električno paleto. Cena naj bi se začela pod mejo 30 tisoč evrov. Pri Audiju poudarjajo, da bo avtomobil kompakten navzven, a prostoren znotraj, s poudarkom na vsakodnevni uporabnosti v mestnem okolju.

Z novim A2 e-tron Audi nadaljuje strategijo elektrifikacije in pomlajevanja modelne palete. Model bo skupaj z večjimi prihodnjimi vozili, kot je Q9, zapolnil ključni vrzeli na vstopnem in višjem delu ponudbe ter predstavljal pomemben korak k širši dostopnosti električnih vozil znamke.

Foto: Audi

