Četrtek, 26. 3. 2026, 18.00

Umrl je Peter Hribernik

Celjski rokomet žaluje, poslovila se je legenda kluba

Peter Hribernik, RK Celje | Peter Hribernik (prvi z leve v zgornji vrsti) je nazadnje v klubu deloval kot tehnični vodja članske in mladinske ekipe, s katero je leta 1980 in 1982 osvojil tretji in četrti naslov najboljših v bivši Jugoslaviji. | Foto Andrej Šušteršič

V 87. letu starosti je umrl dolgoletni član RK Celje Peter Hribernik (1940-2026).

Peter Hribernik je v rokometni sekciji Športnega društva Kladivar začel kot igralec velikega rokometa in leta 1957 osvojil naslov republiškega podprvaka.

Že naslednje leto je začel s treniranjem in igranjem malega rokometa ter se po dveh neuspelih kvalifikacijah leta 1959 in 1960 z rokometaši ŽRK Celje leta 1961 prvič uvrstil v enotno republiško ligo. V prvi celjski ekipi je nato nastopal do leta 1964, nazadnje v Štajerski conski ligi 1963/64.

Kot je zapisal Andrej Šušterič, je svoje delo v klubu nadaljeval kot tehnični vodja članske in mladinske ekipe, s katero je leta 1980 (na sliki) in 1982 osvojil tretji in četrti naslov najboljših v bivši Jugoslaviji.

"Peter je celjskemu rokometu ostal zvest vse do konca svojega življenja, tudi kot reden gost na domačih  tekmah članske ekipe v dvorani Golovec in Zlatorog. Počivaj v miru, dragi Peter," je dodal Šušterič.

