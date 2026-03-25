Ko pride voda preblizu, je lahko prepozno

Poplave so v zadnjih letih postale realnost, s katero se srečujemo vse pogosteje, sploh v spomladanskem in jesenskem času. Podnebne spremembe, pozidava poplavnih območij in neustrezno vzdrževana infrastruktura pomenijo, da se z nevarnostjo poplav ne srečujejo več samo hiše ob rekah, temveč tudi naselja, ki nekoč niso bila izpostavljena. Za lastnike hiš, stanovanj in poslovnih prostorov to odpira dve vprašanji: kako zmanjšati tveganje za škodo in kako poskrbeti, da bo v primeru poplave škoda finančno obvladljiva. V članku lahko preberete uporabne napotke, kako sistematično pristopiti k zaščiti svojega doma, poslovnih prostorov in drugih nepremičnin ter na kaj biti pozorni pri zavarovanju pred poplavami.

Kako poskrbeti, da bo škoda v primeru poplave finančno obvladljiva?

Spoznajte poplavno tveganje

Pomembno je dobro razumeti, kakšnemu tveganju je izpostavljena vaša nepremičnina. V Sloveniji je okoli 15 odstotkov ozemlja, na katerem živi približno četrtina prebivalstva, poplavno območje. Ker so veliki poplavni dogodki vse pogostejši in čedalje obsežnejši, je vedno več tistih, ki jih bodo poplave gotovo in resno ogrozile najmanj enkrat v življenju. V Zavarovalnici Triglav ocenjujejo, da kar okoli tretjina nepremičnin v Sloveniji, ki so v lasti fizičnih oseb, še vedno ni zavarovanih za nobeno nevarnost.

Oceno tveganja lahko preverite z naslednjimi koraki:

Preverite uradne poplavne karte in prostorske akte občine (poplavna in erozijska ogroženost, omejitve gradnje). To lahko storite na spletnih straneh Atlas voda in Atlas okolja.

Za preverjanje poplavne ogroženosti sta v Sloveniji na voljo dve pomembni spletni orodji: Atlas voda in Atlas okolja. Z njima lahko vsak sam preveri, ali je njegova stavba na območju povečane poplavne nevarnosti.​ Kar zadeva protipoplavne ukrepe, pa so informacije o tem, kaj storiti pred in med poplavami ter po njih, na voljo na vladni spletni strani.

Pogovorite se s sosedi in starejšimi prebivalci. Preverite, kakšne poplave so se dogajale v preteklosti, na primer, kako visoka je bila voda, kako hitro je naraščala ...

Ocenite dostopnost lokacije. Je v primeru poplave dovoz sploh mogoč? Ali obstaja verjetnost, da boste odrezani od cest in pomoči?

Upoštevajte druge dejavnike, kot so bližina potokov, kanalizacije, cestnih jarkov in morebitna možnost zalednih voda ali meteornega zatekanja vode.

Tak pregled vam bo pomagal pri odločanju, kakšne ukrepe potrebujete in kakšna raven zavarovalnega kritja je smiselna.

Zmanjšajte škodo, še preden pride do vode

Zavarovanje je pomembno, a ni nadomestilo za osnovno skrb za varnost vaše nepremičnine. Več ko lahko storite preventivno, manjša bo škoda ob morebitni poplavi in hitreje se boste lahko vrnili v običajno življenje.

Razmislite o naslednjih ukrepih:

Ureditev odvodnjavanja: redno čiščenje žlebov, odtokov, cestnih jaškov ob parceli; preverjanje, kam se dejansko odvaja meteorna voda.

Zaščita kleti in pritličja: namestitev povratnih loput v kanalizacijo, dvignjeni pragovi, vodotesna vrata ali pregradni paneli na najbolj izpostavljenih vhodih.

Smiselna razporeditev opreme: dragocenih stvari, električnih napeljav, peči in omaric ne nameščajte tik ob tleh, če je prostor lahko izpostavljen poplavam.

Materiali in izvedba: v izpostavljenih prostorih uporabljajte materiale, ki bolje prenašajo stik z vodo in vlago; razmislite o možnosti hitrega sušenja in sanacije.

Ti ukrepi ne morejo vedno preprečiti škode, lahko pa vplivajo na to, kakšen je njen obseg in kakšne so posledice. Več o ukrepih lahko preberete v članku na tej povezavi, ki smo ga pripravili na podlagi pogovora s hidrologom dr. Nejcem Bezakom.

Kaj lahko pokrije zavarovanje? In česa ne more?

Pri poplavah je razumevanje zavarovalnega kritja posebej pomembno. Mnogi se namreč šele ob škodnem dogodku zavedo, da niso zavarovali tistega, kar so pričakovali.

Pri pregledu police si zastavite naslednja vprašanja:

Ali so poplave vključene v zavarovanje nepremičnine ali opreme? Ali gre za osnovno kritje ali doplačilo?

Kakšna je definicija poplave v polici (na primer izlitje rek, zaledne vode, meteorne vode, talna voda, kanalizacijski izliv)?

Je v polici omejena višina izplačila za poplave, na primer posebna zavarovalna vsota in podlimit (najvišji znesek, ki ga zavarovalnica izplača za specifično vrsto škode ali nevarnosti)?

Kaj je zavarovano: stavba, oprema, zaloge, stroji, elektronske naprave, zunanja ureditev (dvorišče, ograja, vrt)?

Kakšna je lastna udeležba (franšiza) v primeru poplav? Ali obstajajo posebne omejitve ali izključitve za določene vrste škode?

Smiselno je, da polico preberete z vidika najslabšega scenarija in se jasno vprašate, kaj se zgodi, če se ta scenarij uresniči.

Kaj je poplava in kako se ocenjuje poplavna ogroženost

Poplava je škoda, ki jo na zavarovanem objektu ali opremi povzroči naključno in nepričakovano poplavljanje potokov, rek, jezer, morja, hudourniških voda, utrganje oblaka ali talna voda, razlitje zaradi visoke plime, valov ali izrednega pritoka iz umetnih jezer, prav tako voda zaradi izrednega pritoka iz umetnih jezer.

Hudournik je naključno in nepričakovano poplavljanje voda, ki zaradi izredno močnih padavin derejo po pobočjih, cestah in poteh.

O vdoru meteorne vode govorimo, ko zaradi zamašitve odtočnih cevi ali kanalov meteorna voda vdre skozi strehe, balkone, terase.

Talna voda je nenaden dvig podtalnice pod površjem, ki nastane zaradi obilnih nenadnih padavin ali nenadnega topljenja večje količine snega.

Z vodnimi riziki je povezan tudi izliv vode iz inštalacij, kot so vodovodne in odvodne cevi, in iz naprav, dodaja v zavarovalnici.

Vir: pojasnila Zavarovalnice Triglav in zavarovalnice Generali



Kako zavarovalnica ocenjuje poplavno ogroženost?

Zavarovalnice poplavno ogroženost ocenjujejo z javno dostopnimi podatki in podatki stranke ob sklenitvi. V poštev pridejo lokacija objekta, poplavne karte Arsa, podatki Sursa in Geološkega zavoda ter znani podatki o preteklih škodah. Višja ogroženost pomeni večje tveganje za nastanek škode in posledično višjo premijo za zavarovanje.

V Zavarovalnici Triglav imajo vsem dostopno digitalno orodje za oceno stopnje ogroženosti tveganja, ki je prikazana z barvami. V Generaliju pojasnjujejo, da če je bil kraj zavarovanja v zadnjih letih poplavljen trikrat ali večkrat, kritje ni podano.

Pogoste napake pri zavarovanju pred poplavami

Pri zavarovanju sta ključna zavarovalna vsota in obseg kritja. Zavarovalna vsota mora ustrezati vrednosti nepremičnine in premičnin, da niso pod- ali nadzavarovane. Ob izplačilu se vedno upošteva najnižja od treh vrednosti: višina škode, zavarovalna vsota ali zavarovalna vrednost. Ta je lahko nova (primer: stroški ponovne izgradnje, nabave ali montaže) ali dejanska, kjer se upoštevajo tudi obraba, starost in zastarelost, pojasnjujejo v Generali zavarovalnici.

V praksi se pogosto ponavljajo nekatere napake, ki se jim je smiselno izogniti v primeru škodnega dogodka:

Podzavarovanje: zavarovalna vsota – vrednost objekta ali opreme – je bistveno prenizka glede na dejansko vrednost, zato izplačilo ne pokrije realne škode.

Nezavarovana oprema in zaloge: podjetja pogosto zavarujejo stavbo, a pozabijo na stroje, zaloge ali dokumentacijo.

Napačne predpostavke: lastnik je prepričan, da so vsi vodni dogodki enaki, v polici pa so na primer neurje, izliv vode in poplava različno opredeljeni in različno kriti.

Neprimerna višina lastne udeležbe: previsoka franšiza lahko pri manjših, a pogostih škodah pomeni, da lastnik strošek praktično vedno nosi sam.

Neposodobljene police: po večjih investicijah, prenovah ali spremembah dejavnosti police pogosto ostanejo nespremenjene in ne odražajo več dejanskega stanja.

Priporočljivo je redno pregledovanje obsega zavarovanja. V praksi to pomeni vsaj enkrat letno ter po vsaki večji spremembi na objektu ali v poslovanju.

Kako se pogovarjati z zavarovalnico

Zavarovanje pred poplavami je predvsem vprašanje prave strukture kritja. Pomembno je, da postavite konkretna vprašanja ter dobite jasne, razumljive odgovore.

Prosite za razlago vseh vodnih rizikov ter kako so opredeljeni in ali so vključeni. Prosite za primer izračuna za hipotetični dogodek. Pozanimajte se, kakšne fotografije, račune ali dokumentacijo je smiselno hraniti vnaprej, da bo ob morebitni škodi postopek prijave in cenitve hitrejši. Povprašajte za popuste in ugodnosti v primeru določenih preventivnih ukrepov (primer: protivodne pregrade, dvig opreme nad tla, izboljšano odvodnjavanje).

Pomembno je, da vztrajate pri razumljivem jeziku. Naloga strokovnjaka je, da vam stvari razloži na način, da se lahko odgovorno odločite.

Posebno pozornost je treba nameniti limitiranim nevarnostim, kot so poplava, zemeljski plaz in izliv vode, kjer je kritje pogosto nižje od skupne zavarovalne vsote. Pogosta napaka je, da stranke ob sklenitvi pogojev in obsega kritja ne preverijo dovolj natančno. Šele ob škodi ugotovijo, da primer ni krit, da je kritje prenizko ali da bi bilo vključeno v drugem paketu. Pomembno je vedeti, da nikoli ni zavarovano vse, zato je treba pred podpisom pogodbe natančno prebrati pogoje in preveriti, kaj zavarovanje dejansko krije.

Kaj storiti ob napovedanih poplavah in po dogodku

Dobro zavarovanje ne pomeni, da vam ob napovedanih poplavah ni treba ukrepati. Vsak preventivni ukrep, ki ga lahko izvedete pravočasno, lahko bistveno zmanjša škodo. Premestite premičnine iz kleti in pritličja v višje etaže. Izklopite električne naprave, ki bi se lahko poškodovale, po potrebi tudi izklopite elektriko v najbolj izpostavljenih delih objekta. Pripravite osnovno opremo: pesek ali vreče, deske ali pregradne elemente, črpalke, podaljške, zaščitna oblačila. Pravočasno dokumentirajte stanje prostorov – tako boste imeli referenco, kako je bilo pred škodo. Več nasvetov o ukrepih pred poplavami najdete v članku na tej povezavi, ki smo ga pripravili na podlagi pogovora s hidrologom dr. Nejcem Bezakom.

Po poplavi najprej poskrbite za varnost. Fotografirajte škodo, preden začnete čistiti in odstranjevati uničene stvari. Škodo čim prej prijavite zavarovalnici, če je mogoče že s fotografijami in osnovnim opisom. Shranite račune za nujna sanacijska dela in material. Vse to je lahko pomembno pri končni cenitvi.

Zakaj z zavarovanjem ni pametno odlašati



Poplave se pogosto zgodijo nenadoma, včasih tudi na območjih, kjer jih prebivalci ne pričakujejo. Ko so enkrat na naslovu že bile večje poplave, se lahko kasneje spremeni ocena tveganja in s tem tudi pogoji ali cena zavarovanja. Zato je smiselno urediti zavarovanje v mirnem času. Na koncu je cilj preprost: da poplave, ko in če se zgodijo, ne ogrozijo vaše finančne varnosti, doma in poslovanja.

