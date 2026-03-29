Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
29. 3. 2026,
11.07

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

vetrolom neurje posledice Žirovnica veter sanacija

V sobotni sanaciji zabeležili 293 intervencij

sanacija škode po vertolomu | Obsežnejša akcija je bila v občini Žirovnica, kjer je veter poškodoval okoli 60 odstotkov objektov. | Foto STA

Obsežnejša akcija je bila v občini Žirovnica, kjer je veter poškodoval okoli 60 odstotkov objektov.

V sobotni sanaciji posledic vetroloma preteklih dni so skupaj zabeležili 293 intervencij, največ na območju kranjskega regijskega centra za obveščanje, in sicer 154, sporoča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci so v večini primerov odstranjevali podrto drevje in zasilno prekrivali poškodovana ostrešja objektov. Sanacija se danes nadaljuje.

Regijski center za obveščanje Murska Sobota je v soboto v okviru sanacije po neurjih zabeležil 36 dogodkov, novogoriški 34, mariborski 33, celjski pa 21 dogodkov. Iz ljubljanskega in ptujskega centra poročajo vsak o štirih dogodkih, iz Trbovelj in Slovenj Gradca pa vsak o treh, so navedli v današnjem poročilu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Po umiritvi vetra stekla obsežna sanacija 

Po umiritvi vetra, ki je od četrtka povzročal škodo predvsem v severnem delu države, zlasti na Gorenjskem, je v soboto v prizadetih krajih po državi stekla obsežna sanacija. Obsežnejša akcija je bila v občini Žirovnica, kjer je veter poškodoval okoli 60 odstotkov objektov. Tja so na pomoč prišle tudi gasilske ekipe od drugod.

Kot so pojasnili v današnjem poročilu uprave za zaščito in reševanje, so v Žirovnico odšli na pomoč tudi gasilci iz Gasilske zveze Ljubljana. Posredovali sta tudi državni enoti za hitre reševalne intervencije, ki sta pregledovali teren z droni in nudili pomoč pri sanaciji poškodovanih objektov s specialnimi tovornimi vozili in opremo za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Sanacija je še v teku, so pojasnili.

reševanje na Sljemenu
Novice Drama na smučišču: 150 učencev reševali 20 ur
sanacija škode po vertolomu
Novice Golob: Zelo verjetno bomo izplačali državno pomoč
Posledice neurja
Novice Poškodovanih več sto poslopij, na teren tudi Golob. Napoved za danes ni obetavna.
vetrolom neurje posledice Žirovnica veter sanacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

