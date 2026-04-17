Madžarka po nesreči v Vintgarju od Slovenije zahteva pol milijona evrov

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je po poročanju medijev v četrtek začela obravnava 480 tisoč evrov vredne odškodninske tožbe madžarske turistke proti Republiki Sloveniji, javnemu zavodu Triglavski narodni park in Turističnemu društvu Gorje. Na Madžarko je julija 2021 padla skala, zaradi česar je utrpela hudo poškodbo glave.

Madžarka Klara Erika Lipcsei je ob četrtkovem obisku ljubljanskega sodišča povedala, da je bila julija 2021 na počitnicah z možem, hčerko in nečakom, ko se ji je v Vintgarju zgodila nesreča. Utrpela je hudo poškodbo glave, v komi je bila več tednov, njeno življenje je viselo na nitki. Bila je logopedinja, zdaj pa poklica ne more več opravljati in je pri 56 letih invalidsko upokojena, poročajo časniki Delo, Slovenske novice in Dnevnik.

Toži Slovenijo

Lipcsei toži Republiko Slovenijo kot lastnico zemljišča, na katerem se je zgodila nesreča, javni zavod Triglavski narodni park, kjer je Vintgar, in Turistično društvo Gorje, ki je pobiralo vstopnino. Vsi trije naj bi bili solidarno odgovorni za dogodek. Tožbeni zahtevek znaša dobrih 480 tisoč evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi, piše Dnevnik.

Obravnava tožbe na sodišču se je začela s poravnalnim narokom. Odvetnik tožnice Anže Zalar je povedal, da so prejeli korekten poravnalni predlog, o katerem lahko tožnica razmisli do 23. junija, ko je na sodišču razpisan naslednji narok.

Mož oškodovanke na medije naslovil pismo

Dnevnik piše tudi, da je mož oškodovanke prejšnji mesec na medije naslovil pismo, v katerem je poudaril, da so verjeli, da je soteska varna. "Če bi se zavedali, da sta upravljanje in delovanje soteske pravno nejasna ali sporna ter da bi obisk lahko predstavljal varnostna tveganja, se je nikoli ne bi odločili obiskati z družino. Menim, da bi morala vsaka javna razprava o prihodnjem upravljanju takšnih območij ustrezno upoštevati varnost obiskovalcev in vzpostavitev jasnih meja odgovornosti," je navedel.

Na nujnost ureditve razmerij glede odgovornosti že dlje časa opozarja gorjanski župan Peter Torkar. Tudi Občina Gorje je namreč lastnica dela zemljišč v soteski in župana skrbi, da bi odškodninsko, morda celo kazensko odgovornost v takih primerih, če bi se nesreča zgodila na občinskem zemljišču, nosila občina. Po zakonu je sicer upravljavec soteske javni zavod Triglavski narodni park (TNP), dejansko pa za varnost in druge vidike obiskovanja soteske skrbi Turistično društvo Gorje oziroma podjetje Soteska Vintgar, ki za to tudi pobira vstopnino.

Torkar je napovedal, da bo preprečil dostop v sotesko, če ne bo javni zavod TNP s pisnim zagotovilom prevzel odgovornosti v primeru morebitnih nesreč v soteski. Tik pred odprtjem soteske ob začetku nove sezone pred velikonočnimi prazniki sta Turistično društvo Gorje in javni zavod TNP dosegla dogovor o začasni rešitvi, da bodo vstopnine nakazovali na račun zavoda, ta pa bo društvu plačeval za storitve, povezane z obiskovanjem soteske.

Takrat je direktor TNP Uroš Brežan povedal tudi, da se mu zdi jasno, da se javni zavod TNP kot upravljavec odškodninski odgovornosti ne more izogniti. Ureditev upravljanja naravnih znamenitosti sicer zahteva tudi konec lanskega leta sprejeta novela zakona o ohranjanju narave.