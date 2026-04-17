Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Ž. L.

17. 4. 2026,
11.05

Natisni članek

Atalanta Roma Como Napoli Juventus AC Milan Inter Milano serie A italijansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 17. 4. 2026, 11.05

Italijansko prvenstvo, 33. krog

Senzacija iz Coma lovi ligo prvakov, Inter lahko še poveča prednost

Como : Inter | Como po porazu proti Interju lovi pomembne točke na gostovanju pri Sassuolu. | Foto Guliverimage

Como po porazu proti Interju lovi pomembne točke na gostovanju pri Sassuolu.

Foto: Guliverimage

Devet točk prednosti vodilnega Interja pred najbližjim zasledovalcem Napolijem bi moralo zadostovati. Nerazzurri lahko pritisk na Neapeljčane, ki jih v soboto čaka obračun z Laziem, še povečajo v petkovem večeru, ko na San Siro prihaja Cagliari. Precej bolj tesno je v boju za Evropo oziroma ligo prvakov. Šestouvrščeno Romo od tretjega Milana loči zgolj šest točk. Sredi tega boja se je znašel tudi Como, ki ga nocoj čaka pomembno gostovanje pri Sassuolu.

Italijansko prvenstvo, 33. krog:

Petek, 17. april:

Sobota, 18. april:

Nedelja, 19. april:

Ponedeljek, 20. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

14 – Lautaro Martinez (Inter)
11 – Douvikas (Como)
10 – Yildiz (Juventus), Nico Paz (Como), Keinan Davis (Udinese), Höjlund (Napoli)
9 – Leao (Milan)
8 – Krstović (Atalanta), Pulisic (Milan), Giovanni Simeone (Torino), Calhanoglu (Inter), Pellegrino (Parma), Kean (Fiorentina), Scamacca (Atalanta)
7 – Berardi (Sassuolo), Pinamonti (Sassuolo), Vlašić (Torino), Castro (Bologna), McTominay (Napoli), Thuram (Inter), Orsolini (Bologna), Malen (Roma)
...

