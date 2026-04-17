Senzacija iz Coma lovi ligo prvakov, Inter lahko še poveča prednost

Devet točk prednosti vodilnega Interja pred najbližjim zasledovalcem Napolijem bi moralo zadostovati. Nerazzurri lahko pritisk na Neapeljčane, ki jih v soboto čaka obračun z Laziem, še povečajo v petkovem večeru, ko na San Siro prihaja Cagliari. Precej bolj tesno je v boju za Evropo oziroma ligo prvakov. Šestouvrščeno Romo od tretjega Milana loči zgolj šest točk. Sredi tega boja se je znašel tudi Como, ki ga nocoj čaka pomembno gostovanje pri Sassuolu.