Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici v Fribourgu odigrala drugo tekmo v manj kot 24 urah in izgubila proti Danski z izidom 4:0. S tem slovenski hokejisti niso izkoristili prve priložnosti za obstanek v elitni skupini. Slovence v ponedeljek zvečer čaka še tekma proti Italiji, ki bo odločujoča v boju za obstanek. Cilj risov, katerih noge so bile manj kot 20 ur po tekmi s Kanado težke, je obstanek med elito. Za to se bo treba izogniti zadnjemu mestu. V popoldanskem sosedskem derbiju skupine B so Čehi s 3:2 premagali Slovake, zanimivo pa je tudi v Zürichu, kjer so Latvijci danes s 4:2 premagali Američane in olimpijske prvake izrinili na peto mesto v skupini A, ki ne prinaša več napredovanja v izločilne boje. V večerni tekmi v slovenski skupini je Norveška s 3:2 premagala Švedsko.

SP v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg) Sobota, 23. maj

V prvi tretjini so si nekaj priložnosti pripravili tudi Danci. Foto: Reuters

Uvodne minute tekme so bile izenačene in brez pravih priložnosti. Danci so si pozneje priigrali nekaj priložnosti, a plošček ni našel poti v slovensko mrežo. Statistika po devetih minutah je bila takšna, da so Danci štirikrat ustrelili proti vratom, medtem ko Slovenci uspeli samo enkrat.

V petnajsti minuti je prišla kazen za Dance in Slovenci so imeli igralca več na ledu. Kmalu za tem so zadeli gol, a so tega sodniki razveljavili, potem ko je Marcel Mahkovec z drsalko brcnil plošček v gol. Slovenci so tudi v nadaljevanju pritiskali na gol Dancev, imeli priložnosti, a niso bili uspešni. Na koncu se je prva tretjina končala brez gola.

Danski navijači so imeli v drugi tretjini razlog za veselje. Foto: Reuters

Druga tretjina je pripadala Dancem

Že začetku druge tretjine je postalo spet zelo napeto, a je imela naša izbrana vrsta veliko srečo. Danci so si pripravili lepo priložnost, potem ko je proti vratom ustrelil Morten Poulsen, a se je na srečo naših plošček od vratnice in prečke odbil ven iz gola, tako da gola ni bilo. V naslednjih minutah si ne ena, ne druga ekipa ni pripravila priložnosti.

V deveti minuti druge tretjina je spet prišla priložnost za Slovence, potem ko si igrali z igralcem več. Dvominutno kazen je zaradi zadrževanja dobil Phillip Bruggisser. Naši so bili agresivni, večkrat streljali proti danskim vratom, a neuspešno.

Foto: Reuters

Dobrih šest minut pred koncem druge tretjine pa je dvominutno kazen dobil Aljoša Crnovič. To so Danci izkoristili že po 19 sekundah z igralcem več in povedli z 1:0. Prvi gol na tekmi je dosegel Joachim Blichfeld. Po prvem golu so Danci še vedno pritiskali na slovenska vrata, saj so dobili več samozavesti, medtem ko so naši nekoliko padli v igri. Za tem je sledila nova kazen. V 19. minuti druge tretjine je za 2:0 zadel Patrick Russell.

Danci v zadnji tretjini zadeli še dvakrat

Zadnjo tretjino so Danci začeli bolje. Nato je sledil nespameten prekršek Dancev in Slovenci so imeli znova igralca več na ledu. Naši so spet močno pritiskali na vrata Dancev, vendar plošček nikakor ni hotel v gol, tako da so se Danci še enkrat uspešno ubranili.

V naslednjih minutah smo spremljali zelo aktivno igro. Slovenci so poskušali, nato pa so Danci slabi dve minuti pred koncem tekme še enkrat zadeli in povedli s 3:0. Drugič na tekmi je bil uspešen Patrick Russell, končni izid 4:0 pa je postavil Mikkel Aagaard.

V ponedeljek slovensko reprezentanco čaka še tekma proti Italiji. Ta bo na sporedu ob 20.20.

"Želja je bila, ampak noge niso bile prave"

"Danes je bila lepa priložnost, da si bi si priborili obstanek. Nismo je izkoristili kot tudi nismo izkoristili svojih priložnosti na tekmi. To nas je stalo, zdaj pa imamo dovolj časa za pripravo na ključno tekmo z Italijo. Vse kar se je dogajalo moramo čim prej pozabiti in se osredotočiti na to eno tekmo, ki bo odločala o vsem," je povedal Marcel Mahkovec.

"Napadali smo kar veliko, še posebej v prvih dveh tretjinah. Imeli smo veliko strelov na gol, žal ni šlo. Če bi dali kakšen gol ob 'power playju', ko smo imeli veliko priložnosti, bi se mogoče odvilo drugače. Ni se izšlo po načrtih, tudi danes smo dali vse od sebe, žal ni bilo zadetka za priključitev ali vodstvo," je za TV Slovenija tekmo ocenil Blaž Gregorc.

Edo Terglav: To je naša šesta tekma v osmih dneh, videli smo, da je polovico tekme šlo, potem pa noge niso bile več ta prave. Foto: Luka Kotnik

"Škoda, da je bil tisti naš prvi razveljavljen gol, z njim bi šlo v drugo smer," je obžaloval tudi selektor Edo Terglav, a poudaril, da so igralci po zaradi napornega ritma tekem že močno utrujeni: "Vsakič ko je bila druga tekma zapored, te manjše stvari niso bile najboljše, te prve podaje, igra s pakom. To je naša šesta tekma v osmih dneh, videli smo, da je polovico tekme šlo, potem pa noge niso bile več ta prave. Izgubljali smo dvoboje, oni so dali te gole, ki so jim dali nekaj energije, mi pa je nismo imeli. Želja je bila, ampak noge niso bile prave. Vedeli smo, da bo težko, to je bila naša prva priložnost, da vse skupaj zaključimo, zdaj bo le še ena. Jutri bo en lažji dan, nato pa odločilna tekma z Italijo. Smo ekipa, ki je zadnja začela turnir in ima prva odigranih šest tekem. Na to nimamo vpliva, je pa težko. Potem pa pride še do teh manjših težav v igri in to moramo zagotovo izboljšati do ponedeljkove tekme. Časa imamo dovolj."

Tekmovalni sistem: štirje v četrtfinale, zadnji v nižji kakovostni razred Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

SP v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg) Sobota, 23. maj

Lestvici:

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)

Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)

Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (videoanaliza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

Slovenija : Češka 3:2* – podaljšek Nedelja, 17. maj:

Norveška : Slovenija 4:0 Torek, 19. maj:

Slovenija : Slovaška 4:5** – kazenski streli Sreda, 20. maj:

Švedska : Slovenija 6:0 Petek, 22. maj:

Kanada : Slovenija 3:1 Sobota, 23. maj:

Danska : Slovenija 4:0 Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

Preberite še: