Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
M. P., Ž. L.

Sobota,
11. 4. 2026,
19.55

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Juventus Como Napoli AC Milan Inter Milano italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Italijansko prvenstvo, 32. krog

Drugi zaporedni poraz Milana, tudi Inter pred velikim izzivom

AC Milan | Nogometaši AC Milana so se spravili v godljo že v prvem polčasu. Udinese je povedel z 2:0. | Foto Reuters

Nogometaši AC Milana so se spravili v godljo že v prvem polčasu. Udinese je povedel z 2:0.

Foto: Reuters

Italijanski nogomet si še dolgo časa ne bo opomogel po novi zaušnici na reprezentančnem odru, a državno prvenstvo, ki prav tako nima svojega predstavnika v četrtfinalu lige prvakov, gre naprej. V ospredju 32. kroga bo nedeljski derbi ob slikovitem jezeru Como. Cesc Fabregas bo skušal s svojo senzacijo na kolena spraviti vodilni Inter. Napoli, ki je v prejšnjem krogu skočil na drugo mesto, bo gostoval pri Parmi. Tretji AC Milan je v soboto popoldne doživel drugi zaporedni ligaški poraz, saj ga je Udinese na San Siru premgal s 3:0.

Nogometaši Rome so na uvodni tekmi 32. kroga italijanske lige premagali Piso s 3:0. Vse tri gole je za rimsko zasedbo, ki se je točkovno izenačila s petouvrščenim Juventusom, dosegel Donyell Malen. Ta je zdaj pri desetih zadetkih.

Juventus podaljšal s Spallettijem

Vodstvo italijanskega Juventusa je podaljšalo pogodbo s trenerjem Lucianom Spallettijem. Naslednji dve sezoni bo izkušeni strateg dobival po pet milijonov evrov letne plače. Spalletti je oktobra na klopi torinske zasedbe zamenjal Igorja Tudorja. "Pomembno je, da najprej vam povem, da smo se odločili podaljšati pogodbo za dve leti," je dejal 67-letni Spalletti igralcem v videu, ki ga je objavil Juventus. Spalletti je zadnji velik uspeh na klubski ravni dosegel leta 2023, ko je Napoli pripeljal do naslova italijanskega prvaka. To sezono ima za glavni cilj pripeljati Juventus do mest, ki vodijo v ligo prvakov, trenutno Torinčani za četrtouvrščenim Comom zastajajo za točko. Za nameček so črno-beli izgubili obe medsebojni tekmi s Comom v tej sezoni.

Italijansko prvenstvo, 32. krog:

Petek, 10. april:

Sobota, 11. april:

Nedelja, 12. april:

Ponedeljek, 13. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

16 – Lautaro Martínez (Inter)
11 – Douvikas (Como)
10 – Davis (Udinese), Højlund (Napoli), Yildiz (Juventus), Malen (Roma), Paz (Como)
9 – Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Krstović (Lecce), Simeone (Napoli)
8 – Pulisic (Milan), Scamacca (Atalanta), Thuram (Inter), Pinamonti (Sassuolo), Kean (Fiorentina), Pellegrino (Parma)
7 – Berardi (Sassuolo), Bonazzoli (Cremonese), Vlašić (Torino), McTominay (Napoli), Orsolini (Bologna), Castro (Bologna), Orban (Verona)

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
