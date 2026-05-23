Barcelona se je poslovila s porazom, Real z zmago. Oblak v boj za tretje mesto.

V španski la ligi so bili že pred tekmami zadnjega kroga odločeni vsi potniki v ligo prvakov: prvak Barcelona, drugi Real Madrid, Villarreal in Atletico Madrid, ki se bosta med sabo udarila za tretje mesto, ter peti Betis. Najbolj zanimiva tekma 38. kroga bo torej med ekipo slovenskega vratarja Jana Oblaka in rumeno podmornico (nedelja, 21.00). Obe imata po 69 točk. Barcelona je na zadnji tekmi z 1:3 klonila proti Valencii, Real Madrid pa je doma s 4:2 premagal Athletic Bilbao. Prvaki so sezono končali s 94 točkami, Real jih je zbral osem manj.

Barcelona je za konec sezone v la ligi zabeležila še svoj šesti poraz, potem ko je z 1:3 klonila proti Valencii. Blaugrana je sicer povedla po golu Roberta Lewandowskega v 61. minuti tekme, a je nato sledil odgovor domačih. Le pet minut kasneje je na 1:1 poravnal Javi Guerra, za vodstvo je v 71. minuti poskrbel Luis Rioja, Guido Rodriguez pa je že globoko v sodnikovem dodatku postavil končnih 3:1.

Real se je z zmago poslovil od svojih navijačev. Foto: Reuters

Bolj uspešen je bil za slovo drugouvrščeni Real Madrid, ki je na koncu zbral osem točk manj od svojega velikega tekmeca. Beli balet je na zadnji tekmi na domačem terenu s 4:2 premagal Athletic Bilbao. V 12. minuti je domače na stadionu Santiago Bernabeu v vodstvo popeljal Gonzalo Garcia, v 41. minuti pa je vodstvo podvojil Jude Bellingham. Še v sodnikovem dodatku prvega polčasa je na 1:2 znižal Gorka Guruzeta. A Real se ni ustavil, v 51. minuti je nato znova za dva zadetka prednosti poskrbel Kylian Mbappe, ki je zadel še 25. v sezoni, v 88. minuti je v polno meril še Brahim Diaz. Za goste pa se je nato med strelce vpisal še Izeta v 91. minuti srečanja.

