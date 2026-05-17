Norišnica v Španiji, kdo bo izpadel? Jan Oblak zaploskal prijatelju.

Na Metropolitanu je bilo v predzadnjem krogu španskega prvenstva zelo čustveno, saj je Antoine Griezmann odigral zadnjo domačo tekmo v dresu Atletica. Jan Oblak je branil, Simeonejeva četa pa je premagala Girono (1:0) in Katalonce pahnila v nezavidljiv položaj, saj jim grozi izpad. Zvezdniški Real Madrid, ki se nahaja v kaotičnem stanju, je z zadetkom Viniciusa Jr. v gosteh premagal Sevilo, prvaku Barceloni se v obračunu bodočih udeležencev lige prvakov nasmiha zmaga nad Betisom (3:1), v boju za obstanek pa poleg že odpisanega Ovieda po novem kaže najslabše Mallorci in Gironi.

V zaključku španskega prvenstva je bolj razburljivo v boju za obstanek kot pa za Evropo. Zadnjeuvrščeni Oviedo je pred zadnjim krogom edini španski prvoligaš, ki je že izgubil vse možnosti za obstanek. V zadnjem krogu velja pričakovati pravo dramo v boju za obstanek, saj ekipe od 15. Osasune pa vse do predzadnje, 19. Mallorce, ločijo le tri točke.

Dan v Madridu v znamenju Griezmanna

Foto: Reuters

Zapušča Oblaka, odhaja k Brekalu

Antoine Griezmann se je vpisal v zgodovino Atletica kot eden najboljših tujcev vseh časov. Foto: Reuters Kar se tiče lige prvakov, je že znano, da bodo čast Španije v elitnem tekmovanju v sezoni 2026/27 branili prvak Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid in Betis. Atletico je v zadnji domači tekmi v tej sezoni ugnal Girono (1:0) in jo pahnil proti drugi ligi.

To je bila zelo čustvena tekma, saj se je od navijačev poslovil dolgoletni zvezdnik Atletov Antoine Griezmann. Izkušeni Francoz, ki vso klubsko kariero nastopa na španskih zelenicah, po koncu sezone pa odhaja v ZDA, kjer si bo pri Orlandu Cityju delil slačilnico tudi s slovenskim reprezentantom Davidom Brekalom, je odigral zadnjo tekmo na Metropolitanu. To je bila njegova jubilejna 500. za rdeče-bele, kronal jo je z asistenco za zmagoviti zadetek Ademole Lookmana.

Trener Atletica Diego Simeone je nedavno napovedal, da se bosta v zaključku sezone, ker sta ga oba navdušila, na vratih menjala Jan Oblak in Juan Musso. To je tudi uresničil. Ker je Argentinec branil med tednom, je v nedeljo proti Gironi nastopal Škofjeločan. Bo v zadnjem krogu znova branil Musso?

Vinicius Jr. je odločil zmagovalca na srečanju v Sevilli. Foto: Reuters Ranjeni Real Madrid je zmagal na gostovanju pri Sevilli, ki si v tej sezoni še ni zagotovila obstanka. Kraljevi klub se spopada s kaotičnimi razmerami v slačilnici, odnosi med igralci so napeti, navijači pa so vzeli na zob Kyliana Mbappeja. Trener Alvaro Arbeloa po koncu sezone zapušča bele baletnike, še vedno pa v medijih odmeva možen prihod Joseja Mourinha. Za vsaj malce pozitivne energije je poskrbela zmaga na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. Edini gol na srečanju je dosegel Brazilec Vinicius Jr.

Prvak Barcelona bo pozno zvečer gostil Betis. Tudi na Camp Nouu bo čustveno, saj se bo Robert Lewandowski poslovil od domačega občinstva. Poljak bi lahko tako zaigral v začetni enajsterici in dobil prednost pred Ferranom Torresom.

Špansko prvenstvo, 37. krog:

Nedelja, 17. maj:

