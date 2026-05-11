Čeprav se španska la liga še ni končala, je FC Barcelona v ponedeljek zvečer s parado pred svojim stadionom že proslavila 29. naslov državnega prvaka. V spodnjem videu poglejte nekaj utrinkov. Po nedeljski zmagi na el clasicu proti Realu Madridu z 2:0 imajo Katalonci neulovljivih 14 točk prednosti. Do konca prvenstva so še trije krogi. Odkar so se novembra vrnili na prenovljeni Nou Camp, na njem sploh še niso izgubili.