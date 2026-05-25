Ž. L.

25. 5. 2026,
13.41

Španija razkrila seznam za SP 2026

Nepopisno veselje pri Barceloni, še en udarec za Real Madrid

Gavi, Brahim Diaz, Trent Alexander Arnold | Foto Guliverimage

Španski selektor Luis de la Fuente je razkril seznam 26 nogometašev, na katere bo računal na prihajajočem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Na njem ni niti enega nogometaša madridskega Reala, kar se ni zgodilo še nikoli v zgodovini španske reprezentance.

Luis de la Fuente pred začetkom mundiala ne beži od vloge enega glavnih favoritov prvenstva, a so imeli aktualni evropski prvaki v zadnjih mesecih kar nekaj težav s poškodbami.

Mikel Merino se po večmesečni odsotnosti vrača v tekmovalni pogon, težave s stegenskimi mišicami sta imela mlada zvezdnika Nico Williams in Lamine Yamal. Nedavno je zaradi poškodbe in operacije odpadel Fermin Lopez. Vseeno se Španci na turnir podajajo v močni zasedbi, v kateri pa ni niti enega nogometaša madridskega Reala. Takšnega seznama za svetovno prvenstvo Španija ni videla še nikoli.

Vrača se Gavi

De la Fuente je prečrtal branilca galaktikov Deana Huijsena, s tem pa je mesto v španski izbrani vrsti znova dobil nogometaš Barcelone Eric Garcia. Na seznamu je tudi vratar katalonskega ponosa Joan Garcia. Prednost pred klubskim soigralcem Robinom Le Normandom je dobil mladi branilec Atletica Marc Pubill.

V primerjavi z ekipo, ki je pred dvema letoma v Nemčiji osvojila naslov evropskih prvakov, sta od vidnejših članov brez mesta v reprezentanci ostala tudi izkušena Dani Carvajal in Alvaro Morata.

Največ pozornosti je v Španiji požel primer vezista Barcelone Gavija, ki je zaradi težav s poškodbami od konca leta 2023 do danes v dresu španske izbrane vrste vknjižil eno samo minuto. 21-letnik se je ob koncu aktualne sezone začel vračati v tekmovalni pogon in očitno je pokazal dovolj, da je prepričal tudi selektorja.

Trenutek, ko je Gavi izvedel novico o vpoklicu, je na družbenih omrežjih s svojimi sledilci delil prvi zvezdnik Španije Lamine Yamal. Prisotne v trening centru Barcelone je zajelo nepopisno veselje.

