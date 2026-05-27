STA

Sreda,
27. 5. 2026,
8.49

1 ura, 18 minut

Alexia Putellas nogomet Barcelona

Preselila naj bi se v London

Konec ere: Alexia Putellas se po 14 letih poslavlja od Barcelone

Alexia Putellas | Alexia Putellas po 14 letih zapušča Barcelono. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Po štirinajstih letih je Barcelono zapustila dvakratna najboljša nogometašica na svetu Alexia Putellas. Čeprav še ni uradno, naj bi kariero nadaljevala v Londonu, poročajo španski mediji.

Dvaintridesetletna Putellas je bila kapetanke Barcelone, ki je v tem času med drugim osvojila štiri naslove evropske lige prvakinj. Skupno je Putellas v katalonskem klubu dvignila 38 lovorik.

Z 232 zadetki je Putellas najboljša strelka v zgodovini Barcelone, s 507 nastopi pa je druga na večni lestvici takoj za Melanio Serrano (516).

Barcelona je v tej sezoni osvojila vse možne naslove; poleg lige prvakinje je bila najboljša tudi v španskem prvenstvu, pokalu in superpokalu.

Pred prihodom v Barcelono je Putellas nosila dres Espanyola in Levanteja, za špansko reprezentanco, s katero je bila svetovna prvakinja leta 2023, pa je odigrala 135 tekem in dosegla 38 zadetkov.

