Po štirinajstih letih je Barcelono zapustila dvakratna najboljša nogometašica na svetu Alexia Putellas. Čeprav še ni uradno, naj bi kariero nadaljevala v Londonu, poročajo španski mediji.

Dvaintridesetletna Putellas je bila kapetanke Barcelone, ki je v tem času med drugim osvojila štiri naslove evropske lige prvakinj. Skupno je Putellas v katalonskem klubu dvignila 38 lovorik.

Z 232 zadetki je Putellas najboljša strelka v zgodovini Barcelone, s 507 nastopi pa je druga na večni lestvici takoj za Melanio Serrano (516).

Barcelona je v tej sezoni osvojila vse možne naslove; poleg lige prvakinje je bila najboljša tudi v španskem prvenstvu, pokalu in superpokalu.

Pred prihodom v Barcelono je Putellas nosila dres Espanyola in Levanteja, za špansko reprezentanco, s katero je bila svetovna prvakinja leta 2023, pa je odigrala 135 tekem in dosegla 38 zadetkov.