Oven

Vezani boste z današnjim dnem zelo zadovoljni, zato boste nocoj tudi bolj romantični, kot pa ste običajno. Partnerski odnosi bodo preprosto odlični. Tisti, ki še niste v razmerju, pa boste danes polni načrtov za prihodnost. Spoznali boste neko novo osebo in takoj vas bo privlačila.

Bik

V ospredju se bodo znašla razmerja vseh tipov. Sodelovali boste z drugimi, sklepali kompromise in se prilagajali vidiku drugih. Prišli boste v stik z osebo, ki je zelo kreativna ali ima velik vpliv na vaše življenje. Odprite vaše oči in napnite vaša ušesa, da ne boste pri nečem zaostali.

Dvojčka

Dan bo ravno idealen, da pričnete delati na tem, da boste opaženi. Nekdo vas bo že opazoval in vam namenil pozornost, a vi tega kar ne boste opazili. O vas se širijo samo dobre besede. Izkoristite dober ugled, nikar se ne obotavljajte in naredite korak naprej k ljubezni. Izkoristite svoj šarm.

Rak

Zvezde bodo danes svetile na vašo ljubezensko pot. Čutili boste, da se vam lahko uresničijo vse čustvene želje, ki so skrite globoko v vašem srcu. Samski boste dan preživeli zabavno in v družbi najboljših prijateljev. Večje spremembe še niso vidne, toda kdor išče, ta najde. Bodite potrpežljivi.

Lev

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se na dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Devica

Danes boste tako zaposleni sami s seboj, da vam bo za druge preprosto zmanjkalo časa. Jutri tega nikar ne ponovite. Nekoga boste pustili na cedilu, svoje potrebe boste postavili v ospredje – malce sebično, a iskreno opravičilo bo zadostovalo. Resno razmislite o tem, koliko vam ta oseba sploh pomeni.

Tehtnica

Danes vam bo pri neki stvari na pomoč priskočila oseba, ki vam veliko pomeni in zaradi tega boste še kako dobre volje. Videli boste, da le ne gre tako hitro obupati, saj se stvari lahko spremenijo iz danes na jutri. Tudi večer bo za vas minil v znamenju dobre volje. Preživeli ga boste v krogu družine.

Škorpijon

Samski boste začeli drugače gledati na prijatelja ali na osebo, ki jo že dolgo časa poznate. Nek dogodek bo v vas sprožil naval čustev in nepopisen nemir, ki ga v njegovi prisotnosti do sedaj še niste čutili. Tudi vezani boste ob svojem partnerju doživljali nova čustva. Morda vas bo presenetil.

Strelec

Dan vas bo navdušil, da boste nekaj naredili drugače. Vaše želje vas bodo lahko tudi malo zanesle. A čas bo idealen, da to tudi dopustite in uživajte, kolikor boste le lahko. Na katerikoli drug dan bi bilo tako vedenje za vas nedopustno in tudi za druge okoli vas, ampak ne danes. Prepustite se.

Kozorog

Kar si boste zamislili, boste z lahkoto tudi uresničili. Občasno upoštevajte komentarje bližnjih ljudi, kajti drugačen pogled na težave vam bo lahko pomagal. Zbirali boste koristne podatke iz različnih strani. Naredili boste vse, kar bo potrebno, da boste združili lepo s koristnim. Uskladite svoje misli in čustva.

Vodnar

Prijatelji vam bodo nudili podporo, tolažbo in koristne nasvete takrat, ko boste to najbolj potrebovali. Na njih boste lahko računali, ko vam bo najtežje. Ko boste želeli pobegniti v samoto, jih pokličite in se pogovorite z njimi. Vrnili jim boste lahko z veliko dobre volje in optimizma. Predajte se sreči.

Ribi

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres.